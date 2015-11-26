Проект для студентов-новаторов в рамках Red Bull Basement University прошел в ДВФУ

Глобальная платформа предлагала возможность представить свои идеи по улучшению жизни в своем университете
Общество 21:30
Red Bull Basement University в ДВФУ. Фото: FEFU.PHOTO. www.vk.com/fefu.photo

В коворкинге "АЯКС" на территории кампуса Дальневосточного Федерального Университета состоялось мероприятие (16+), в рамках которого каждый студент смог узнать как люди вокруг меняют мир к лучшему, поучаствовать в увлекательной креативной сессии, познакомиться с единомышленниками и поделиться своими идеями улучшения жизни студентов.

Для того, чтобы подать заявку, студентам необходимо было снять минутное видео со своей идеей по улучшению жизни и загрузить его на сайте Red Bull Basement University.

Идея заявки должна была решить одну или несколько проблем в следующих областях: доступность среды, расширение прав и возможностей студентов, сохранение природы и ресурсов, санитарные условия, безопасность.

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Студент третьего курса Дальневосточного Федерального Университета, кафедры прикладной математики, механики, управления и программного обеспечения, Евгений Некрасов рассказал о своей идее для Red Bull Basement University:

"Сейчас я работаю над многими проектами, так как они все для меня важны и актуальны, ведь восстановление утраченных функций человека, это первая из моих задач; остроту и важность данных спросов я понимаю, как никто другой, в силу имеющихся ограничений.

В приоритете сейчас AR и VR навигация, и протезы верхних конечностей с умной системой управления. Протезами занимаюсь вместе с Данилом Фоновым уже с 2016 года, а AR и VR навигация началась с апреля прошлого года.

Мы проанализировали уже много разных вариантов навигаций лиц с нарушениями зрения и пришли к единой концепции, полностью обработанной для построения с помощью AR & VR, особенно после того, как я несколько раз встретился со столбами и рассёк себе бровь. Отнесем это к практике и личные испытаниям.

Мы уже готовим с коллегами материалы, так как вопрос навигации студентов с нарушениями зрения актуален в университетах.

Наш проект позволяет решить очень много сложных и ресурсозатратных задач путём применения VR и AR, как минимум не нужно будет выкладывать тактильную плитку внутри помещения и менять архитектуру компонентов здания, это большой плюс, а VR поможет изучить здание до его посещения".

Победители национального отбора отправятся на Международную встречу в Торонто, где познакомятся со студентами-новаторами из других стран и смогут представить свой проект широкой аудитории. Итогом встречи станет выбор глобального победителя Red Bull Basement University.

Всего в проекте принимают участие студенты более чем 300 вузов из 28 стран.

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Тэги: цифровые технологии ДВФУ

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