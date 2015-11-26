Ветераны боевых действий посетили выставку уникальных орденов в музее Арсеньева

Гостям представили наградные знаки из коллекции Музеев Московского Кремля

Ветераны боевых действий в музее Арсеньева. Фото: Илья Табаченко, ИА PrimaMedia

Ветераны боевых действий и участники Великой Отечественной Войны посетили выставку уникальных орденов "За Службу и Храбрость. Награды России", которая продолжается в Приморском краевом музее Арсеньева, сообщает ИА PrimaMedia.

Для ветеранов была организована экскурсия по залам музея, в которых сейчас экспонируются уникальные наградные знаки из коллекции Музеев Московского Кремля, в том числе ордена, никогда не вывозившиеся за пределы Москвы.

Экскурсоводы музея рассказали почетным гостям историю возникновения первых российских наград, познакомили с экспонатами выставки и ответили на многочисленные вопросы.



Ветераны боевых действий в музее Арсеньева. Илья Табаченко, ИА PrimaMedia

Александр Кульбида, ветеран боевых действий в Афганистане, кавалер трех боевых орденов: "Сам я живу в Спасске-Дальнем, сейчас нахожусь во Владивостоке в госпитале ветеранов войны.

В музее им. Арсеньева я сегодня первый раз в жизни.

Скажу честно, когда нам предложили эту поездку в музей я засмеялся и сказал " Зачем я туда поеду, когда у меня своих орденов куча?".

А сейчас приехал, посмотрел, походил, послушал... Оказалось, что я многого не знал и сегодня с большим интересом слушал нашего экскурсовода.

Вместе с участниками нашего Совета ветеранов мы часто выступаем в школах и дети как губки впитывают информацию, которую мы им даем, слушают наши рассказы. Они всегда задают вопросы, они интересуются. И мы, как десантники, поставили перед собой одну задачу "Если не мы, то кто же?". Пока живы те, кто участвовал в боевых конфликтах — мы можем многое им рассказать и многое объяснить.

Поэтому, очень хочется, чтобы эту выставку посетило как можно больше молодежи".

Выставочный проект "За Службу и Храбрость. Награды России" охватывает период с конца XVII века до настоящего времени. История орденов России впервые представлена в таком масштабе, что позволяет продемонстрировать общность наградных систем всех исторических эпох Российского государства.

Выставка рассказывает о важнейших событиях страны, о судьбах и подвигах великих людей. В залах Приморского музея представлены эталонные наградные знаки, статуты, печати, церемониальные облачения герольдов, иконы святых покровителей российских орденов, портреты императоров, полководцев и ветеранов.

Впервые в отечественной музейной истории покинули стены Кремля и прибыли на Дальний Восток экспонаты исключительной важности и редкости: знак ордена Святого Андрея Первозванного, принадлежавший Петру I, и орден "Победа", которым в 1945 году был награждён советский маршал Константин Рокоссовский.



Орден Победы. Илья Табаченко, ИА PrimaMedia

Первая часть выставки посвящена императорскому периоду. Её открывает знак ордена Святого Андрея Первозванного, который принадлежал Петру Великому. Также в залах Приморского музея размещены атрибуты придворного церемониала и иконы с образами святых покровителей российских орденов.

Во втором разделе посетителям рассказывают о наградной системе Советского Союза, которая стала новаторской и для отечественной, и для мировой наградной традиции. Знаменитые боевые награды, полководческие ордена Суворова, Кутузова, Александра Невского, Богдана Хмельницкого, Ушакова и Нахимова напоминают о славных страницах отечественной истории. Жителям Дальнего Востока впервые предоставлена возможность увидеть легендарный орден "Победа", которым в 1945 году был награждён маршал Константин Рокоссовский.

Третий раздел выставки включает награды Российской Федерации, которые демонстрируют преемственность с орденской системой дореволюционного и советского периодов. Гости Приморского музея смогут убедиться в этом на примерах орденов Святого Андрея Первозванного, "За заслуги перед Отечеством", Почёта, Дружбы и Звезды Героя, которые с незначительными изменениями перешли из императорской и советской наградных систем в современную.

Ранее в Приморском музее имени В.К. Арсеньева состоялась презентация Статута ордена Святого Георгия. Событие приурочено к 250-летию со дня учреждения этой высшей военной награды Российской империи – 26 ноября (9 декабря) 1769 года. Такая честь оказана Владивостоку Музеями Московского Кремля, где хранится оригинал данного документа, подписанный императрицей Екатериной II.

Выставка будет работать до января 2020 года в Главном корпусе Приморского музея имени В.К. Арсеньева (ул. Светланская, 20).