Р. Гольдштейн: Укрепление позиции РФ в мировых рейтингах – результат кропотливой работы

Россия поднялась с 31-го на 28-е место в рейтинге Всемирного банка Doing Business 2020, сообщает "Российская газета"

Ростислав Гольдштейн. Фото: Пресс-служба

В отношении России Всемирный банк отметил сокращение сроков подключения к электросетям (по этому показателю Россия переместилась в рейтинге с 12-го на 7-е место, это самое успешное для нее направление), усиление защиты миноритарных акционеров, сокращение сроков возврата НДС, совершенствование программ "1С", используемого для выплат налогов и зарплат, сообщает ИА PrimaMedia.

В рейтинге Россия остается лучшей из стран БРИКС, опережает половину стран Европы, находясь между Австрией и Японией, заявил журналистам глава Минэкономразвития Максим Орешкин, но отметил, что даже для того, чтобы просто сохранять свои позиции, нам придется очень активно двигаться вперед.

Для этого Минэкономразвития в 2018 году запустило механизм трансформации делового климата — на основе предложений деловых ассоциаций в начале 2019 года утвержден план по устранению разного рода избыточных или устаревших ограничений и требований, сокращению сроков процедур, созданию новых сервисов для предпринимателей, переходу на электронный документооборот и так далее. Предполагается, что этот план будет постоянно обновляться.

"Россия стартовала в рейтинге Doing Business с 124-го места. А сегодня – мы в тридцатке лучших стран. Такого результата удалось добиться благодаря слаженной, кропотливой работе органов исполнительной и законодательной власти, профильных ведомств и экспертного сообщества. Созданы и постоянно совершенствуются условия для комфортного ведения бизнеса, снимаются бюрократические препятствия, внедряются удобные современные цифровые технологии. Таким образом, повышение позиции России в глобальном рейтинге конкурентоспособности – закономерный результат приложенных усилий. Благодаря накопленной динамике развития, реализации нацпроектов по цифровой экономике и поддержке предпринимательства, стоит ожидать еще бОльшего улучшения делового климата в РФ и, как следствия, нового подъема по ступенькам рейтинга, что, в свою очередь, позитивно скажется на имидже страны и привлечении новых инвестиций", — прокомментировал член Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Ростислав Гольдштейн.

Напомним, рейтинг Всемирного банка Doing Business отражает простоту регистрации компаний, уплаты налогов, совершения таможенных формальностей и других стандартных бизнес-процедур в одних странах по сравнению с другими.