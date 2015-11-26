Льготу по земельной аренде для перевозчиков обсудили в Думе города Владивостока

Всего же на заседании комитета по экономической политике и муниципальной собственности был рассмотрен ряд актуальных для города вопросов

На заседании комитета. Фото: официальный сайт Думы города Владивостока

Насыщенной получилась повестка очередного заседания комитета по экономической политике и муниципальной собственности Думы города Владивостока, которое прошло в среду, 23 октября. В основном вопросы касались приватизации муниципального имущества, передачи имущества, находящегося в федеральной собственности, в муниципальную собственность и наоборот. Начали же с обсуждения проекта решения Думы города Владивостока "О внесении изменений в приложение 2 к решению Думы города Владивостока от 30.07.2015 № 505 "Об установлении величин корректирующего и функционального коэффициентов, применяемых при расчете арендной платы за землю в городе Владивостоке", сообщает корр. ИА PrimaMedia.

Как пояснила членам комитета первый заместитель главы администрации города Владивостока Наталья Соколова, изменения вносятся в части количества земельных участков, для которых возможно применить корректирующий коэффициент 0,05 при расчете арендной платы за землю в городе Владивостоке, для "организаций в отношении земельных участков, предназначенных для размещения объектов автомобильного транспорта общественного пользования, необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта, развития наземных и подземных зданий, строений, сооружений, устройств".

Наталья Соколова отметила, что делается это, прежде всего, для того чтобы сократить бюджетные расходы, связанные с деятельностью муниципального перевозчика ВПОПАТ №1, который имеет долги по арендной плате занимаемых им земельных участков.

Депутаты поинтересовались, какую выгоду от этого получит город. На что последовал ответ, что город сэкономит, поскольку плата за аренду земельных участков ВПОПАТ-1 закладывается в городском бюджете.

Последовало резонное замечание, что под эту же льготу попадут и частные перевозчики. Как пояснили депутатам, давать льготу одному конкретному хозяйствующему субъекту не позволяет законодательство. Льгота должна распространяться на определенную категорию таких субъектов.

"Будет неправильно, если давая какие-то льготы перевозчикам, в ответ мы от них ничего не получим, — заметил депутат комитета Сергей Белов. – Не получим, например, того, чтобы перевозчики работали на маршрутах и после 21.00, чтобы на линию выходили автобусы, отвечающие требованиям безопасности и санитарным нормам. Если мы даем льготы, то и перевозчики должны идти навстречу".

В ходе обсуждения депутат Евгений Тесленко отметил, что в настоящее время на территории города Владивостока в сфере пассажирских перевозок осуществляют деятельность 14 компаний-перевозчиков. С принятием данного правового акта у них появится возможность воспользоваться льготой. В то же время он обратил внимание, что транспортные предприятия должны улучшать свою работу, соблюдать график движения по маршрутам, автобусы должны соответствовать требованиям безопасности.

По заключению правового отдела Думы города Владивостока проект решения нареканий не вызывает. По итогам обсуждения комитет рекомендовал Думе города Владивостока принять решение "О внесении изменений в приложение 2 к решению Думы города Владивостока от 30.07.2015 № 505 "Об установлении величин корректирующего и функционального коэффициентов, применяемых при расчете арендной платы за землю в городе Владивостоке".

Из других вопросов, рассмотренных членами комитета, следует отметить проект муниципального правового акта города Владивостока "Положение о порядке предоставления в аренду неиспользуемых объектов культурного наследия, находящихся в неудовлетворительном состоянии и относящихся к муниципальной собственности города Владивостока, и о расторжении договоров аренды таких объектов культурного наследия".

Необходимость принятия МПА, касающегося объектов культурного наследия, связана с тем, что во Владивостоке есть ряд зданий истории и культуры, судьбой которых заинтересовались на федеральном уровне. В частности речь идет о здании, расположенном по улице Махалина, 14, так называемом Доме капитана Бородухина, являющимся региональным памятником истории.

Новый МПА, рассмотренный членами комитета, в соответствие с федеральным законодательством будет регулировать вопросы предоставления в аренду объектов культурного наследия на первоочередном условии их сохранности. Комитет рекомендовал включить вопрос в повестку очередного заседания Думы.

Депутаты комитета рассмотрели также проект решения Думы города Владивостока "Об утверждении Положения об Общественном совете по цифровой экономике города Владивостока".

Председатель Думы города Владивостока Андрей Брик пояснил: "Проект разработан Думой города Владивостока во исполнение Концепции развития информационного общества на территории города Владивостока до 2030 года, утвержденной решением Думы города Владивостока от 28.03.2019 № 217. Пунктом 9.1 Концепции предусматривается создание общественного совета по цифровой экономике — экспертно-консультативного органа, уполномоченного на осуществление координации деятельности органов местного самоуправления, учреждений и организаций разных форм собственности по вопросам развития цифровой экономики города Владивостока. Совет будет вырабатывать рекомендации, направленные на перспективу развития во Владивостоке таких проектов, как "Умный город", "Цифровой регион" и другие".

На заседании комитета депутаты также рассмотрели и рекомендовали Думе города Владивостока утвердить условия приватизации семи объектов муниципального имущества путем реализации субъектами малого и среднего предпринимательства преимущественного права на приобретение арендуемого имущества. Речь идет о помещениях, расположенных в подвальных, цокольных, на первых этажах и в мансарде зданий, по адресам: улица Комсомольская, 7; улица Семеновская, 22; улица Семеновская, 5; Океанский проспект, 50; улица Пацаева, 7; улица Стрельникова, 6а; улица Нейбута, 33.

"Условия приватизации арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства имущества предлагается утвердить по цене, равной его рыночной стоимости и определенной независимым оценщиком в порядке, установленном Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации", — отметил председатель комитета Василий Васильев.