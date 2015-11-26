Кубок Владивостока по смешанному боевому единоборству ММА разыграют 26 октября

Зрелищные и динамичные поединки участников Кубка Владивостока по смешанному боевому единоборству ММА (12+) пройдут в субботу, 26 октября, в спорткомплексе "Молодежный" (проспект 100-летия Владивостока, 7), сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Федерации СБЕ ММА Приморского края.
В турнире примут участие юниоры 16-17 лет и взрослые спортсмены 18 лет и старше. Победителей и призеров в каждой возрастной группе и весовой категории наградят медалями и дипломами. Трем сильнейшим командам вручат кубки, также отличившимся спортсменам подарят памятные призы "За волю к победе" и "За лучшую технику".
Программа соревнований, 26 октября:
11.00 – предварительные поединки
15.00 – торжественное открытие, финальные поединки
17.00 – награждение
Вход для зрителей свободный.
Соревнования организованы федерацией СБЕ ММА г. Владивостока при поддержке администрации города.