Посмотреть на зрелищные и динамичные поединки участников сможет любой желающий

Кубок Владивостока по смешанному боевому единоборству ММА разыграют 26 октября. Фото: предоставлено организаторами

Зрелищные и динамичные поединки участников Кубка Владивостока по смешанному боевому единоборству ММА (12+) пройдут в субботу, 26 октября, в спорткомплексе "Молодежный" (проспект 100-летия Владивостока, 7), сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Федерации СБЕ ММА Приморского края.

В турнире примут участие юниоры 16-17 лет и взрослые спортсмены 18 лет и старше. Победителей и призеров в каждой возрастной группе и весовой категории наградят медалями и дипломами. Трем сильнейшим командам вручат кубки, также отличившимся спортсменам подарят памятные призы "За волю к победе" и "За лучшую технику".

Программа соревнований, 26 октября:

11.00 – предварительные поединки

15.00 – торжественное открытие, финальные поединки

17.00 – награждение

Вход для зрителей свободный.

Соревнования организованы федерацией СБЕ ММА г. Владивостока при поддержке администрации города.