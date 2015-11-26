Александр Авдеев осмотрел дворы на ул. Ворошилова, Севастопольская и Фрунзе

Двор в Артеме. Фото: администрация Артемовского городского округа

Глава Артёмовского городского округа Александр Авдеев в очередной раз проверил, как ведутся работы по обустройству придомовых территорий в Артёме. Он осмотрел дворы на ул. Ворошилова, Севастопольская и Фрунзе, которые благоустраиваются в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды" и проекта губернатора Приморского края "1000 дворов". Как отметил Александр Авдеев, оценивать, как выполнятся программы по обустройству дворов, должны сами артёмовцы, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Артемовского городского округа.

На Ворошилова 23 и 25 уже заасфальтировали территорию, сейчас ведутся работы по благоустройству, установке лавочек и урн. Во дворе Фрунзе, 10 установлена спортивная площадка с тренажёрами, в скором времени там появится резиновое покрытие и освещение, тогда спортплощадка будет полностью готова к эксплуатации. Кроме того, там выполнено асфальтирование и установка бордюрного камня. Жильцы дома проявили инициативу и сами раскрасили бордюры в яркие цвета. На придомовой территории соседнего дома по ул. Севастопольская, 11/1 тоже уложен асфальт. Таким образом общий двор этих домов заметно преобразился. Одним из условий реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" является его синхронизация с другими программами и проектами в целях рационального и эффективного выполнения работ по благоустройству. Ещё одним подобным примером является благоустроенный двор двух домов по ул. Уссурийская, 23 и Фрунзе, 44.



Глава Артема проверил, как ведутся работы по обустройству придомовых территорий в городе. Фото: администрация Артемовского городского округа

В ходе рабочей поездки у Александра Авдеева была возможность пообщаться с жильцами домов, которые участвуют в программах. Они смогли задать насущные вопросы по благоустройству придомовых территорий, в том числе об установке мусорной площадки во дворе. Глава округа дал поручение специалистам управления жизнеобеспечения и благоустройства администрации АГО взять этот вопрос на контроль.

Александр Авдеев отметил, что в ходе объезда придомовых территорий он заметил сломанное спортоборудование. "Не успели поставить новые тренажёры, как где-то уже сорваны запчасти. Хотя мы не принимали еще эти площадки, так как там нет ещё резинового покрытия. Нужно людям относиться бережно, потому что это делается для жителей, для детей". — сказал глава округа.

Напомним, что в проекте "Формирование комфортной городской среды" в Артёмовском городском округе в 2019 году приняло участие 15 многоквартирных домов по адресам: ул. 1-я Рабочая, 60; Братская, 26; Ватутина, 10, 14; Ворошилова, 23, 25; Кирова, 146; Кузбасская, 2; Лазо, 31; Полевая, 21; Симферопольская, 1; Уссурийская, 23; Фрунзе, 10, 38,44. Подрядной организацией выполнены работы по асфальтированию на всех 15 территориях. и на данном этапе ведутся работы по благоустройству территорий и установке лавочек и урн.

В рамках реализации губернаторского проекта "1000 дворов" на территории Артёмовского городского округа благоустраивается 60 дворов. На сегодняшний день заасфальтировано 33 территорий, из них на 11 –ти территориях жильцами подписаны акты приема-передачи. На четырех придомовых территориях ведутся работы по подготовке основания для асфальтирования: Братская, 27, Зоологическая, 10, Лазо, 2, Ярославская, 40. Работы по бетонированию основания и устройству ограждения на детских площадках закончены на 6 территориях: Бабушкина, 8, Братская, 33, Херсонская, 2, Куйбышева, 20, Лазо, 25/1, Менжинского, 16, Михайловская, 13/а, на 3-х территориях основание готово к бетонированию: Первая, 130, Строительная, 7. Но само оборудование на склад подрядчика ещё не поступило. Работы по бетонированию и устройству ограждения закончены, а также по установке спортивного оборудования на 14 МКД: Гоголя, 5, Кирова, 46, Фрунзе, 10, Лазо, 22, Ульяновская, 11/2, Бабушкина, 32, Братская, 31, Ленина, 2, Севастопольская, 12/1, Уссурийская, 3,23, Ворошилова, 25, 30, Мичурина, 3. Следующий, последний, этап – заливка резинового покрытия и установки освещения.