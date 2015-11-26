Судоверфь "Звезда" помогает одноименному заводу и арсеньевскому "Прогрессу"

Судостроительный комплекс занимается трудоустройством коллег с оборонных предприятий – специалистов готовы переучить и принять на работу

ССК "Звезда". Фото: ИА PrimaMedia

ССК "Звезда" не бросает в беде высококвалифицированных коллег: специалисты одноименного судоремонтного завода сотнями переходят на новую верфь, готов комплекс принять и работников арсеньевского "Прогресса", сообщает ИА PrimaMedia.

В начале октября в Приморье, как и по всей стране, прошли профсоюзные митинги. В крае особую активность показали Арсеньев и Большой Камень – города, где работают оборонные предприятия. В Арсеньеве на мероприятие вышли около 1,5 тысяч человек – в основном, сотрудники авиационной компании "Прогресс", в Большом Камне – около 300 человек, среди которых работники судоремонтного завода "Звезда". Претензии общие – отсутствие гособоронзаказа и, как следствие, страх попасть под сокращения.

Меж тем, в том же Большом Камне уже не первый год строится судоверфь "Звезда". Сейчас там трудится около 3 тысяч человек, а к 2024 году – должны работать более 7 тысяч специалистов. С кадрами, как известно, в Приморском крае картина безрадостная, а судоверфь уже загружена заказами и нуждается в людях. Как стало известно ИА PrimaMedia, руководство "Звезды" готово привлекать и уже привлекает к работе сотрудников митинговавших оборонных предприятий.

"Начнем с того, что мы в принципе работаем со всеми предприятиями края, которые могут быть источником персонала для нас. В случае с "Прогрессом" Приморский центр занятости самостоятельно выходил на нас: там ожидались некие сокращения персонала. Мы сформировали группу наших подборщиков, оценили, какие конкретно специалисты "Прогресса" могут быть востребованными на "Звезде". Выезжали в Арсеньев, проводили собеседования и рассказывали, как к нам устроиться. Несколько человек уже работают у нас", — пояснила заместитель генерального директора по персоналу и социальным программам ООО "ССК "Звезда" Ирина Кондратенко.

По ее словам, сейчас нужна активная информационная поддержка со стороны центров занятости, которые рассказывали бы людям о программах, стимулирующих переезд специалистов внутри региона. При привлечении специалистов из других регионов, например, "Звезда" работает по программе мобильности трудовых ресурсов.

"Что касается предприятий группы компаний АО "Дальневосточный центр судостроения и судоремонта", здесь подход к кадровой политике очень серьезный. Прежде чем уволить даже одного человека, мы думаем, куда его устроить. Некоторые СМИ пишут о якобы грядущих массовых увольнениях на судоремонтном заводе "Звезда" — да об этом речи даже не идет! Речь идет о том, как взять уже имеющийся квалифицированный персонал и перевести его на новые производственные мощности. Возьмем в пример энергетический цех завода. Зачем на судоверфи делать дублирующее производство, если можно его сделать на готовой базе. И в данном случае более 300 энергетиков плавно переходят на ССК "Звезда" — на новейшее оборудование", — говорит Кондратенко.

На данный момент на судоверфь уже трудоустроены 211 специалистов с ДВЗ "Звезда". В дальнейшем эта работа будет продолжена по другим направлениям заводской кооперации – в краткосрочной перспективе такое "перетекание" ожидает специалистов транспортного цеха: это еще около 120 человек. Причем ССК готов обучать и переучивать, если это необходимо, за свой счет.

Но, тем не менее, по мнению Ирины Кондратенко, потерь не избежать.

"Есть всегда такие люди, которые не желают осваивать новые специальности, не хотят переучиваться – им приятнее все "по старинке". Они сами хотят уйти по сокращению или на пенсию и получить соответствующие выплаты. Но таких специалистов совсем не много", — отметила Кондратенко.

Напомним, с августа часть специалистов оборонного предприятия – ДВЗ "Звезда" — была переведена на неполную рабочую неделю. На такие меры руководство завода было вынуждено пойти в связи с недозагруженностью из-за временного отсутствия гособоронзаказа.