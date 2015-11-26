Число УК и ТСЖ, попавших в октябре в антирейтинг Дальэнергосбыта, приближается к 40

Общий долг исполнителей коммунальных услуг превысил 80,6 млн рублей

ТЭЦ. Фото: ИА PrimaMedia

Более 80,6 млн рублей составил общий долг исполнителей коммунальных услуг, вошедших в антирейтинг Дальэнергосбыта (филиал "ПАО "ДЭК") в октябре. Это 39 управляющих многоквартирным жилым фондом организаций городов Владивосток, Находка, Артем, Спасск-Дальний, Арсеньев, Дальнегорск, Уссурийск, а также других населенных пунктов Приморья с длительными периодами отсутствия оплат за услугу электроснабжение. Другими критериями, на основе которых энергетики ежемесячно составляют свой ежемесячный антирейтинг, являются размер задолженности, выполнение потребителем обязательств, предусмотренных условиями договора энергоснабжения, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ПАО "ДЭК".

Так, долги некоторых исполнителей коммунальных услуг тянутся с 2016-2017 годов. Сразу по нескольким договорам энергоснабжения МУПВ "Центральный" (г. Владивосток) накопило более 24 млн рублей. Продолжает наращивать задолженность ООО Управляющая компания "Влад-Дом" (г. Владивосток). Данная организация не выплачивает энергокомпании более 8,2 млн рублей. 4,5 млн рублей – задолженность ООО "УК Тавричанка" (пгт. Тавричанка).

В отношении последних двух управляющих организаций специалисты Дальэнергосбыта добилась административных наказаний за нарушение обязательств по оплате за потребленные энергоресурсы. Государственная жилищная инспекция назначила им штрафы в размере 300 тысяч рублей. Помимо этого, энергетики направили обращения в Государственную жилищную инспекцию с просьбой принять меры административного реагирования в отношении ООО "Горжилуправление-8" (г. Находка), накопившее долг в 1,3 млн рублей с 2017 года, ООО "СпецАвтоХозяйство "Новое" (с. Вольно-Надеждинское, п. Таежный) – задолженность 2,3 млн рублей. За последнее время подобные обращения в жилищную инспекцию также были направлены в отношении ряда уссурийских управляющих компаний.

Напомним, согласно действующему законодательству за несвоевременную оплату энергоресурсов управляющие компании могут лишиться лицензии на осуществление деятельности. Кроме того, за злостное уклонение от погашения задолженности и неисполнение судебного решения руководители предприятий могут быть привлечены к ответственности, вплоть до уголовной, предусмотренной законодательством РФ.

Ознакомиться с полным списком обслуживающих организаций, занесенных в октябрьский "черный список" энергетиков, можно на сайте ПАО "ДЭК": https://www.dvec.ru/iku/rating/. Энергокомпания традиционно составила список добросовестных плательщиков, которых публично благодарит за своевременность расчетов. Доска почета ПАО "ДЭК" также находится по указанному выше Интернет-адресу.