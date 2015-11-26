В Приморье реализуется нацпроект "Международная кооперация и экспорт" (ИНФОГРАФИКА)

Он направлен на увеличение объема экспорта сельхозпродукции, несырьевых неэнергетических промышленных товаров и промышленных услуг

Экспорт. Фото: ИА PrimaMedia

Нацпроект "Международная кооперация и экспорт", который направлен на увеличение объема экспорта сельхозпродукции, несырьевых неэнергетических промышленных товаров и промышленных услуг, реализуется в Приморском крае. Большинство целей должны быть достигнуты к 2024 году, сообщает ИА PrimaMedia.

Реализация региональных проектов Приморского края в составе национального проекта "Международная кооперация и экспорт" направлена на:

– достижение объема экспорта продукции агропромышленного комплекса (АПК) в размере 2 359,1 миллиона долларов США к 2024 году, создание экспортоориентированной товаропроводящей инфраструктуры, устранение торговых барьеров для обеспечения доступа продукции АПК на целевые рынки и создание системы продвижения и позиционирования продукции АПК;

– внедрение Регионального экспортного стандарта 2.0 и увеличение количества компаний-экспортеров на 100% к 2024 году;

– достижение объема экспорта несырьевых неэнергетических промышленных товаров и объема экспорта промышленных услуг в размере 1815 миллионов долларов США к концу 2024 года, за счет развития международной конкурентоспособности промышленных предприятий;

– создание условий для устойчивого долгосрочного роста экспорта в Приморском крае за счет снижения административных барьеров, а также комплекса универсальных и специализированных отраслевых мер финансовой и нефинансовой поддержки.

Региональные проекты, реализуемые в Приморье в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт":