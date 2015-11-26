В Приморье реализуется нацпроект "Международная кооперация и экспорт" (ИНФОГРАФИКА)

Он направлен на увеличение объема экспорта сельхозпродукции, несырьевых неэнергетических промышленных товаров и промышленных услуг
Национальные проекты 11:16
Экспорт. Фото: ИА PrimaMedia

Нацпроект "Международная кооперация и экспорт", который направлен на увеличение объема экспорта сельхозпродукции, несырьевых неэнергетических промышленных товаров и промышленных услуг, реализуется в Приморском крае. Большинство целей должны быть достигнуты к 2024 году, сообщает ИА PrimaMedia.

Реализация региональных проектов Приморского края в составе национального проекта "Международная кооперация и экспорт" направлена на:

– достижение объема экспорта продукции агропромышленного комплекса (АПК) в размере 2 359,1 миллиона долларов США к 2024 году, создание экспортоориентированной товаропроводящей инфраструктуры, устранение торговых барьеров для обеспечения доступа продукции АПК на целевые рынки и создание системы продвижения и позиционирования продукции АПК;

– внедрение Регионального экспортного стандарта 2.0 и увеличение количества компаний-экспортеров на 100% к 2024 году;

– достижение объема экспорта несырьевых неэнергетических промышленных товаров и объема экспорта промышленных услуг в размере 1815 миллионов долларов США к концу 2024 года, за счет развития международной конкурентоспособности промышленных предприятий;

– создание условий для устойчивого долгосрочного роста экспорта в Приморском крае за счет снижения административных барьеров, а также комплекса универсальных и специализированных отраслевых мер финансовой и нефинансовой поддержки.

Региональные проекты, реализуемые в Приморье в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт":

  • Промышленный экспорт
  • Системные меры развития международной кооперации
  • Экспорт продукции
  • Экспорт услуг
Написать автору
Тэги: экспорт

Доллар уходит: приморские "делороссы" о новых тенденциях в ВЭД между Россией и Китаем

16 октября, 13:05

Президент ВАРПЭ Герман Зверев представит рыбную отрасль России на "Евразийской неделе"

24 сентября, 20:42

Судоверфь "Звезда" помогает одноименному заводу и арсеньевскому "Прогрессу"

10:23
‡агрузка...
‡агрузка...

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор Федотов И. М.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2019 Медиахолдинг PrimaMedia