Демографические выплаты на рождение детей выплачивают жительницам Приморья

Выплаты предоставляются без учета доходов семьи, поэтому получить меры социальной поддержки могут все (ИНФОГРАФИКА)
Общество 11:48
Ребенок. Фото: ИА PrimaMedia

Меры социальной поддержки в виде демографических выплат могут получить жительницы Приморского края за рождение ребенка. Выплату могут получить молодые мамы (18-25 лет), те, кто родил первого ребенка, а также второго ребенка. При этом средства предоставляются без учета доходов семьи, поэтому получить меры социальной поддержки могут все, сообщает ИА PrimaMedia.

Инфографика

Инфографика. Фото: ИА PrimaMedia

Единовременная выплата на первого ребенка предоставляется без учета уровня дохода семьи. Ее размер составляет почти 27,4 тысячи рублей. Доплата женщинам в возрасте от 18 до 25 лет – 22,6 тысячи рублей. Эту мера социальной поддержки молодых мам предложил губернатор края Олег Кожемяко. В результате в качестве государственной поддержки на рождение первенца такие семьи получают 50 тысяч рублей.

С 2019 года выплачивают региональный материнский капитал при рождению второго ребенка. Его размер составит 30% от федерального. В этом году "стоимость" сертификата на второго ребенка составляет почти 136 тысяч рублей.

Направить выплату можно на улучшение жилищных условий, образовательные услуги или социальную адаптацию ребенка-инвалида.

"В демографическом сегменте действуют 26 мер социальной поддержки. Это и выплаты по рождению детей, и различные компенсации семьям, в том числе многодетным. Считаю, что такая помощь, гарантированная государством – хорошая мотивация для родителей при принятии решения о семейном пополнении", – подчеркивает и.о. директора департамента Светлана Красицкая.

Получить информацию о демографических выплатах, положенных семье, родители могут в "Единых окнах" Приморского центра соцобслуживания населения или МФЦ, а также с помощью справочника, опубликованного на интерактивном портале департамента труда и социального развития Приморского края.

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Тэги: дети

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