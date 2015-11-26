Горожане сообщили об открытой опасности на пешеходном переходе

"Это подземный пешеходный переход," - шутят пользователи
Это интересно 11:58
Это подземный пешеходный переход. Фото: dpskontrol125rus.

Горожане сообщили об открытой опасности на пешеходном переходе, которую обнаружили трассе. Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на на интернет-паблик в Instagram dpskontrol125rus.

По словам очевидцев, новая опасность обнаружена в районе Военного шоссе. На пешеходном переходе находится открытый люк, который опасен для водителей и пешеходов.

Пользователи в шутку называют яму — "подземным пешеходным переходом". Также пользователи не скрывают своего возмущения.

Ходят слухи, что через эту дырку можно депортироваться в страну Нарвию.

Почему бордюры старые?! Администрация! Вы где?! Нужно срочно поменять бордюры!

Сделал шаг, и провал!

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Тэги: люки переход пешеходный (наземный, подземный, надземный)

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