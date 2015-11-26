Горожане сообщили об открытой опасности на пешеходном переходе, которую обнаружили трассе. Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на на интернет-паблик в Instagram dpskontrol125rus.
По словам очевидцев, новая опасность обнаружена в районе Военного шоссе. На пешеходном переходе находится открытый люк, который опасен для водителей и пешеходов.
Пользователи в шутку называют яму — "подземным пешеходным переходом". Также пользователи не скрывают своего возмущения.
Ходят слухи, что через эту дырку можно депортироваться в страну Нарвию.
Почему бордюры старые?! Администрация! Вы где?! Нужно срочно поменять бордюры!
Сделал шаг, и провал!