"Это подземный пешеходный переход," - шутят пользователи

Это подземный пешеходный переход. Фото: dpskontrol125rus.

Горожане сообщили об открытой опасности на пешеходном переходе, которую обнаружили трассе. Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на на интернет-паблик в Instagram dpskontrol125rus.

По словам очевидцев, новая опасность обнаружена в районе Военного шоссе. На пешеходном переходе находится открытый люк, который опасен для водителей и пешеходов.

Пользователи в шутку называют яму — "подземным пешеходным переходом". Также пользователи не скрывают своего возмущения.

Ходят слухи, что через эту дырку можно депортироваться в страну Нарвию.

Почему бордюры старые?! Администрация! Вы где?! Нужно срочно поменять бордюры!

Сделал шаг, и провал!