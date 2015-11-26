Федеральную трассу в Приморье сузят до одной полосы на выходных (КАРТА)

Ограничение движения на автодороге А-370 "Уссури" ограничат из-за ремонта ж/д моста

Трасса. Фото: ИА PrimaMedia

Схема движения временно изменится на участке федеральной трассы А-370 "Уссури" в Приморье в связи с ремонтными работами, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ФКУ ДСД "Дальний Восток".

"С 20.00 до 8.00 в ночь с 26 на 27 октября 2019 года, а также с 27 на 28 октября 2019 года на 648-м километре федеральной автомобильной дороги А-370 "Уссури" Хабаровск – Владивосток на территории г. Уссурийска будет изменена схема движения. В связи с проведением работ по смене резинокордового настила на железнодорожном переезде движение автотранспорта будет осуществляться по одной полосе основной дороги и по временному объезду, устроенному на период ремонтных работ", — говорится в сообщении.

ФКУ ДСД "Дальний Восток" просит автомобилистов учитывать эту информацию при планировании поездок, соблюдать скоростной режим и требования временных дорожных знаков.