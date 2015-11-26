Большой юбилейный Stand Up фестиваль со звёздами ТНТ пройдет во Владивостоке

На сцене событийной площадки "Ангар" выступят лучшие комики страны
Общество 09:09
Афиша. Фото: предоставлено организаторами

Большой юбилейный Stand Up фестиваль, на котором выступят лучшие комики страны пройдет 24 ноября на сцене событийной площадки "Ангар" во Владивостоке (18+). Вас ждут искромётные шутки, яркие эмоции и очень много смеха, обещают организаторы.

В пятый раз во Владивостоке пройдёт фестиваль юмора в стиле Stand Up: живые выступления комиков, в которых правда современной жизни остроумно высмеивается и превращается в настоящее откровение, ради которого точно стоит побывать на этом шоу.

На фестиваль съедутся специальные гости с телеканала "ТНТ", которых вы ни раз видели по телевизору. Имена приглашенных пока не раскрываются, но, поверьте, когда вы узнаете их, вы будете приятно удивлены.

Не пропустите одно из самых ярких событий года. Ведь каждая шутка, которую вы услышите со сцены – это отдельная жизнь и история со своей изюминкой, которая точно захватит вас в этот вечер и оставит уйму положительных эмоций.

Дата и время проведения: 24 ноября, начало в 18.00.

Место проведения: Ангар (ул. Маковского, 272)

Бронь билетов по телефону: 2-800-100

Написать автору
  шоу-бизнес

Команда телешоу "Поедем, поедим!" снова посетила Приморье

17 сентября, 09:44

Какой катарсис — отдыхайте, товарищи: столица Дальнего Востока впервые приняла "Меридианы"

13 сентября, 23:27

Альфа-Банк в 2019 году выдал 1 млрд рублей льготных кредитов бизнесу в Хабаровском крае

29 октября, 15:25
‡агрузка...
‡агрузка...

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор Федотов И. М., 28.10.2019-04.11.2019 и.о. главного редактора - Овчинников Р.В.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2019 Медиахолдинг PrimaMedia