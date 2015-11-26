Большой юбилейный Stand Up фестиваль со звёздами ТНТ пройдет во Владивостоке

На сцене событийной площадки "Ангар" выступят лучшие комики страны

Афиша. Фото: предоставлено организаторами

Большой юбилейный Stand Up фестиваль, на котором выступят лучшие комики страны пройдет 24 ноября на сцене событийной площадки "Ангар" во Владивостоке (18+). Вас ждут искромётные шутки, яркие эмоции и очень много смеха, обещают организаторы.

В пятый раз во Владивостоке пройдёт фестиваль юмора в стиле Stand Up: живые выступления комиков, в которых правда современной жизни остроумно высмеивается и превращается в настоящее откровение, ради которого точно стоит побывать на этом шоу.

На фестиваль съедутся специальные гости с телеканала "ТНТ", которых вы ни раз видели по телевизору. Имена приглашенных пока не раскрываются, но, поверьте, когда вы узнаете их, вы будете приятно удивлены.

Не пропустите одно из самых ярких событий года. Ведь каждая шутка, которую вы услышите со сцены – это отдельная жизнь и история со своей изюминкой, которая точно захватит вас в этот вечер и оставит уйму положительных эмоций.

Дата и время проведения: 24 ноября, начало в 18.00.

Место проведения: Ангар (ул. Маковского, 272)

Бронь билетов по телефону: 2-800-100