"Ничего не предвещало беды": автоледи сообщила о досадном случае на Золотом мосту

Автоледи сообщила о досадном случае на Золотом мосту, который застал ее врасплох.
По словам девушки, вчера, 25 октября, в районе 19.00, она двигалась по Золотому мосту в сторону Чуркина, и неожиданно совершила экстренную остановку. По пути у девушки случилась поломка колеса. На помощь девушки подъехал мужчина, который помог ей абсолютно безвозмездно.
"Честно, читая подобные истории, не верила, что так бывает, а оказалось, такие отзывчивые люди существуют. Спасибо огромное за оказанную помощь!" — пишет девушку.
"Сидела бы дома, ничего бы этого не приключилось," — шутят пользователи над автоледи. Многие оценили поступок мужчины.
Ну только жлоб за такое бы взял денег.
И я скажу спасибо тебе — мужчина! Мало таких.