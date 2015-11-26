"Ничего не предвещало беды": автоледи сообщила о досадном случае на Золотом мосту

"Сидела бы дома, ничего бы этого не приключилось," - шутят пользователи над автоледи

"Ничего не предвещало беды": автоледи сообщила о досадном случае на Золотом мосту. Фото: pixabay.com

Автоледи сообщила о досадном случае на Золотом мосту, который застал ее врасплох. По словам девушки, вчера, 25 октября, в районе 19.00, она двигалась по Золотому мосту в сторону Чуркина, и неожиданно совершила экстренную остановку. По пути у девушки случилась поломка колеса. На помощь девушки подъехал мужчина, который помог ей абсолютно безвозмездно. "Честно, читая подобные истории, не верила, что так бывает, а оказалось, такие отзывчивые люди существуют. Спасибо огромное за оказанную помощь!" — пишет девушку. "Сидела бы дома, ничего бы этого не приключилось," — шутят пользователи над автоледи. Многие оценили поступок мужчины. Ну только жлоб за такое бы взял денег. И я скажу спасибо тебе — мужчина! Мало таких. Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен Читайте самое важное от PrimaMedia на Google News

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