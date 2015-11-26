Юлия Толмачева: Рост качества жизни и работа с инвесторами – основные задачи для власти

Депутатский корпус активно вовлечен в работу по развитию региона

Юлия Толмачева. Фото: ИА PrimaMedia

Власть должна приложить максимум усилий для выполнения поставленной президентом страны задачи: повышение качества жизни людей. И те средства, которые поступают в бюджет края от резидентов особых экономических режимов, должны уже трансформироваться в качественные дороги, доступное образование и так далее, отметила депутат Юлия Толмачева По мнению народного избранника, социально-экономическое развитие края должно выйти на первый план работы, сообщает ИА PrimaMedia.

Благодаря принятию законов о территориях опережающего развития и свободного порта Владивосток Приморье смогло значительно повысить собственную инвестиционную привлекательность. В 2018 году бюджет региона резиденты ТОР и СПВ пополнили 5 млрд рублей. Вложения инвесторов в основной капитал достигли 131 млрд рублей. По словам Юлии Толмачевой, уже создан задел для работы по модернизации инфраструктуры края и власти уже пора заняться этим вопросом.

— Приморье подходит к 81-ой годовщине с момента основания. За это время край прошел многое: и преиод индустриализацию, и страшные 90-ые годы. Сейчас в регионе идет рост промышленного производства, хорошие результаты показывают аграрии, рыбопромышленные предприятия. Безусловно, хочу поздравить жителей Приморья с очередной годовщиной нашего региона – мы с вами много сил вложили в то, чтобы наша малая родина с каждым годом становилась прекраснее. Нам еще многое предстоит сделать, это, в первую очередь касается властей всех уровней. И главная задача – повышение качества жизни. Каждый житель края должен иметь возможность получить качественную медицинскую помощь рядом с домом, уровень образования даже в отдаленным селе должен быть столь же высок, как и в столице макрорегиона и многое-многое другое, — отметила Юлия Толмачева.

Справка: 20 октября 1938 года Указом Президиума Верховного Совета СССР Дальневосточный край был разделен на Хабаровский и Приморский регионы. В этот день Приморский край получил свое современное название и обрел нынешний административно-территориальный статус.