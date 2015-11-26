"Детям войны" - бесплатный проезд: Андрей Ищенко направил губернатору проект закона

Депутат ЗС ПК уверен, что такая мера поддержки уже жизненно необходима для многих приморцев

Депутат ЗС ПК Андрей Ищенко. Фото: ИА PrimaMedia

Депутат краевого Законодательного собрания Андрей Ищенко 23 октября направил губернатору Приморья Олегу Кожемяко проект краевого закона, согласно которому проезд в городском общественном автомобильном транспорте с 1 января 2020 года должен быть полностью бесплатным для пожилых приморцев, относящихся к категории "дети войны" (то есть родившихся до сентября 1945 года), сообщает ИА PrimaMedia. По оценке автора инициативы, такая мера поддержки становится практически жизненно необходима для пожилых людей, живущих в городах и вынужденных пользоваться все более дорожающим общественным транспортом.

Согласно направленным главе регионам документам, депутат Ищенко предлагает дополнить действующую редакцию краевого закона "О детях войны в Приморском крае" №449-КЗ от 13 февраля 2019 года пунктом, согласно которому "дети войны" получают право на компенсационные выплаты в размере 100% стоимости билета на проезд в общественном автомобильном внутригородском транспорте. Меру поддержки предлагается реализовать с помощью использования проездного билета, дающего право на неограниченное количество поездок.

— Говорить о "целесообразности" или "нецелесообразности" моей инициативы – это просто не по-человечески, — прокомментировал Андрей Ищенко. – Поколение людей, которое пережило голодное послевоенное детство и при этом восстановило страну из руин, создало, по сути, все, чем мы до сих пор пользуемся, нужно поддерживать всем, чем можно. Тем более что желающих залезть в карман и без того небогатым пожилым людям у нас хватает. И жизнь в целом дорожает, и отдельные градоначальники, получив миллиарды в бюджет Владивостока, больше заботятся в этом вопросе не о горожанах, а об интересах перевозчиков-автобусников. А жить в городе и не пользоваться общественным транспортом, если нет машины или невозможно ею управлять по состоянию здоровья – нельзя, и поэтому доступный транспорт – жизненная необходимость для подавляющего числа "детей войны". Во многих регионах такая мера поддержки действует уже давно, была она и во Владивостоке. Позор краю, если мы это не сделаем.

От ИА PrimaMedia напомним, что 18 октября губернатор Приморья Олег Кожемяко анонсировал в эфире ОТВ переход с 2020 года на новую схему финансового взаимодействия муниципалитетов и компаний-перевозчиков. Для вывода сферы автобусных перевозок из "теневой зоны" предполагается, что плата за проезд сперва будет поступать в бюджеты муниципалитетов, а лишь потом поступать на счета перевозчиков, причем расчет с подрядчиками городские власти должны будут вести в зависимости от выполнения последними условий контрактов.