Все расходы на участие талантливых детей в конкурсах, поездку и проживание полностью взяла на себя администрация Артема

Ансамбль "Солнечный ветер" и учащиеся ДШИ № 2 из Артема поедут на фестивали за рубеж. Фото: пресс-служба Артемовского городского округа

Образцовый детский хореографический ансамбль "Солнечный ветер" и учащиеся Детской школы искусств № 2 города Артема примут участие в международных фестивалях за рубежом. Все расходы на участие талантливых детей в конкурсах, поездку и проживание полностью взяла на себя администрация Артемовского городского округа, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Артемовского городского округа.

Заявки от творческих коллективов на участие в международных фестивалях-конкурсах за рубежом были рассмотрены на Координационном совете по вопросам молодежной политики на территории АГО. Ансамбль "Солнечный ветер" приглашен на международный фестиваль-конкурс "Краски осени", который пройдет в городе Муданьдзян КНР с 28 октября по 1 ноября 2019 года. Три учащиеся ДШИ № 2 – Анна Цой, Анастасия Борисенко и Ирина Ли примут участие в международном фестивале "Искусство без границ", который пройдет в городе Дуньхуа (КНР) с 20 октября по 1 ноября 2019 года. Всего на поддержку участия ребят в творческих конкурсах из местного бюджета о программе "Молодежь Артема" выделятся 245 тысяч рублей.

Образцовый детский хореографический ансамбль "Солнечный ветер" уже хорошо зают в нашем городе. Без их участия не обходится ни одно общегородское мероприятие, каждый год творческий коллектив украшает своими номерами торжественное собрание в честь Дня города. В этом году ребята участвовали в трех конкурсах хореографического искусства(одном международном и двух краевых), откуда привезли высшую награду конкурса – Гран-при.

Анна Цой, Анастасия Борисенко и Ирина Ли – участницы различных конкурсов, концертных выступлений. вот теперь им предоставлена возможность от имени города Артема выступить на фестивальной площадке в КНР.

Стоит отметить, что из местного бюджета постоянно выделяются средства на поддержку участия талантливой молодежи Артема в международных, всероссийских мероприятиях. В этом году по данному направлению муниципальной программы "Молодежь Артема" было выделено 881 520 рублей, благодаря чему творческие коллективы, учащиеся детских школ искусств, гимназии смогли выехать за пределы края и страны для участия в престижных конкурсах и фестивалях.

"Мы и дальше будем поддерживать нашу талантливую молодежь и направлять на конкурсы различного уровня творческих ребят. Ведь они не только показывают свое мастерство и талант, но и прославляют город Артем, ведь, как правило, возвращаются домой с наградами и победами, — отметил глава Артемовского городского округа Александр Авдеев.