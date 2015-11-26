Сахалин стал вторым среди лидеров Дальнего Востока по числу заявок на конкурс управленцев

На "Лидеров России" зарегистрировалось 400 сахалинцев
Общество 20:05
Сахалин стал вторым среди лидеров Дальнего Востока по числу заявок на конкурс управленцев. Фото: пресс-служба правительства Сахалинской области

Свое желание поучаствовать в "Лидерах России" выразили более 400 островитян. Это обеспечило региону второе место в дальневосточном рейтинге. Прием заявок открыт до 27 октября включительно, сообщает ИА SakhalinMedia со ссылкой на пресс-службу правительства Сахалинской области.

Победители смогут войти в кадровый управленческий резерв страны. Они также получат образовательные гранты в размере одного миллиона рублей, наставничество от руководителей госуправления и известных бизнесменов.

— До окончания подачи заявок на конкурс остается всего несколько дней. Времени немного, поэтому мы призываем островных руководителей, которые еще не присоединились к нему, как можно скорее начать регистрацию в "Лидерах России", — отметил губернатор Валерий Лимаренко. — Это грандиозный проект, который может круто изменить жизнь. Упускать такие возможности нельзя. Сахалинской области нужны креативные управленцы, мы таких людей очень ценим и рассчитываем на них.

Всего на участие в конкурсе из всех регионов России и 64 стран мира поступило более 180 тысяч заявок. Наибольшую активность проявили Центральный и Северо-Западный федеральный округа.

— Регистрация закроется 27 октября в 23.59. Конкурсантам необходимо заполнить биографическую анкету и записать видеоинтервью. Помимо основного конкурса в этом году можно принять участие в одной из новых дополнительных специализаций: "Здравоохранение", "Наука", "Финансы и технологии", — сообщил генеральный директор АНО "Россия — страна возможностей", руководитель конкурса "Лидеры России" Алексей Комиссаров.

Конкурс "Лидеры России" будет проходить в несколько этапов, первый из которых — в онлайн-режиме. Участники покажут свои интеллектуальные способности и управленческий потенциал во время интернет-тестирования. Далее лучшие соберутся в федеральных округах, где посетят конференции, решат бизнес-кейсы и неформально пообщаются с экспертами. На финал отправятся 300 самых перспективных конкурсантов со всей России.

Принять участие в конкурсе "Лидеры России" могут управленцы в возрасте до 55 лет. Для претендентов моложе 35 лет достаточно двухлетнего опыта руководства. Остальным необходимо провести на руководящих должностях не менее пяти лет. Сфера работы значения не имеет.

Отметим, "Лидеры России" является флагманским проектом платформы "Россия — страна возможностей", которая была запущена по инициативе Президента РФ Владимира Путина. За два года он стал самым масштабным конкурсом управленцев в мире. В нем поучаствовали более 426 тысяч человек. Проходя испытания, руководители получают дополнительные возможности для саморазвития и карьерного роста.

Узнать все о конкурсе и пройти регистрацию можно на сайте.

Написать автору
Тэги: конкурс

Леонид Симанчук: на предприятиях Владивостока стало значительно меньше несчастных случаев

23 октября, 17:58

"Открой вкус Японии" вместе с Lipton и "Фреш25"

21 октября, 13:12

"Примтеплоэнерго" подключает новые системы очистки питьевой воды в крае

15:08
‡агрузка...
‡агрузка...

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор Федотов И. М.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2019 Медиахолдинг PrimaMedia