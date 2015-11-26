На "Лидеров России" зарегистрировалось 400 сахалинцев

Сахалин стал вторым среди лидеров Дальнего Востока по числу заявок на конкурс управленцев. Фото: пресс-служба правительства Сахалинской области

Свое желание поучаствовать в "Лидерах России" выразили более 400 островитян. Это обеспечило региону второе место в дальневосточном рейтинге. Прием заявок открыт до 27 октября включительно, сообщает ИА SakhalinMedia со ссылкой на пресс-службу правительства Сахалинской области.

Победители смогут войти в кадровый управленческий резерв страны. Они также получат образовательные гранты в размере одного миллиона рублей, наставничество от руководителей госуправления и известных бизнесменов.

— До окончания подачи заявок на конкурс остается всего несколько дней. Времени немного, поэтому мы призываем островных руководителей, которые еще не присоединились к нему, как можно скорее начать регистрацию в "Лидерах России", — отметил губернатор Валерий Лимаренко. — Это грандиозный проект, который может круто изменить жизнь. Упускать такие возможности нельзя. Сахалинской области нужны креативные управленцы, мы таких людей очень ценим и рассчитываем на них.

Всего на участие в конкурсе из всех регионов России и 64 стран мира поступило более 180 тысяч заявок. Наибольшую активность проявили Центральный и Северо-Западный федеральный округа.

— Регистрация закроется 27 октября в 23.59. Конкурсантам необходимо заполнить биографическую анкету и записать видеоинтервью. Помимо основного конкурса в этом году можно принять участие в одной из новых дополнительных специализаций: "Здравоохранение", "Наука", "Финансы и технологии", — сообщил генеральный директор АНО "Россия — страна возможностей", руководитель конкурса "Лидеры России" Алексей Комиссаров.

Конкурс "Лидеры России" будет проходить в несколько этапов, первый из которых — в онлайн-режиме. Участники покажут свои интеллектуальные способности и управленческий потенциал во время интернет-тестирования. Далее лучшие соберутся в федеральных округах, где посетят конференции, решат бизнес-кейсы и неформально пообщаются с экспертами. На финал отправятся 300 самых перспективных конкурсантов со всей России.

Принять участие в конкурсе "Лидеры России" могут управленцы в возрасте до 55 лет. Для претендентов моложе 35 лет достаточно двухлетнего опыта руководства. Остальным необходимо провести на руководящих должностях не менее пяти лет. Сфера работы значения не имеет.

Отметим, "Лидеры России" является флагманским проектом платформы "Россия — страна возможностей", которая была запущена по инициативе Президента РФ Владимира Путина. За два года он стал самым масштабным конкурсом управленцев в мире. В нем поучаствовали более 426 тысяч человек. Проходя испытания, руководители получают дополнительные возможности для саморазвития и карьерного роста.

Узнать все о конкурсе и пройти регистрацию можно на сайте.

