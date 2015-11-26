Отопительный сезон стартует 28 октября

Запуск тепла будет происходить поэтапно в течение 10 дней
Общество 16:37
Батарея. Фото: ИА PrimaMedia

Отопительный сезон во Владивостоке согласно постановлению администрации города начнется 28 октября. Запуск тепла будет происходить поэтапно в течение 10 дней, чтобы не допустить разбалансировку гидравлических режимов и плавно ввести в работу оборудование насосных станций, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе филиала "Приморская генерация" АО "Дальневосточная генерирующая компания" (ДГК).

Во время запуска тепла большая ответственность лежит на управляющих компаниях и ТСЖ, обязанных подготовить внутридомовые системы к началу отопительного сезона и в момент подачи теплоносителя открыть задвижки, не нарушая утвержденного в администрации города графика.

Старту отопительного сезона предшествовала обширная ремонтная кампания, которая завершилась 15 октября.

"В рамках подготовки к зиме были проведены гидравлические испытания, цель которых – проверка на прочность магистральных теплотрасс. Выполнены ремонтные работы по устранению выявленных дефектов, — рассказал главный инженер СП "Приморские тепловые сети" филиала "Приморская генерация" АО "ДГК" Алексей Старцев. — Заменены 1 907 метров изношенных трубопроводов. Оперативные и плановые ремонты выполнены на всех тепловых станциях и во всех трех котельных "Приморской генерации".

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Тэги: отопительный сезон

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