Правительство одобрило закон, вносящий изменения в части совершенствования государственной кадастровой оценки

Ключи. Фото: ИА PrimaMedia

Правительством России одобрен проект Федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования государственной кадастровой оценки", направленный на сохранение принципа экономической обоснованности кадастровой стоимости. Законопроект предотвратит ситуации, когда кадастровая стоимость превышает рыночную, в результате чего граждане вынуждены обращаться в судебные инстанции, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Управления Росреестра по Приморскому краю.

Как подчеркнула руководитель Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) Виктория Абрамченко, документ направлен на защиту интересов как правообладателей объектов недвижимости, так и органов власти. Кроме того, в законопроекте предусмотрена возможность исправления допущенных ранее ошибок в результатах кадастровой оценки. При этом правообладатели не будут нести дополнительных расходов — любое исправление будет расценено в их пользу.

Еще один немаловажный нюанс: если в результате исправления ошибки кадастровая стоимость недвижимости уменьшится, то она будет применяется ретроспективно, а именно с даты применения ошибочной стоимости. Если же стоимость увеличилась — то с нового налогового периода. Системная ошибка будет исправляется без дополнительных заявлений в отношении всех объектов недвижимости. Также поправки, внесенные правительством в законопроект о совершенствовании процедуры кадастровой оценки, предусматривают личную ответственность руководителей бюджетных учреждений за результат кадастровой оценки. Кроме того, за кадастровой оценкой будет установлен непрерывный надзор.

Следует добавить, что, начиная с 2022 года, для всех регионов вводится единый цикл и дата оценки — раз в четыре года, для городов федерального значения — раз в два года. Это создаст дополнительные удобства для правообладателей недвижимости, особенно если эта недвижимость расположена в нескольких регионах.