Примавтодор готов к уборке краевых дорог

Техника распределена по всему Приморскому краю
Общество 18:20
Примавтодор готов к уборке краевых дорог. Фото: пресс-служба администрации Приморского края

Техника Примавтодора готова к работе в зимний период во всех районах края. Все филиалы обеспечены необходимым запасом противогололедных материалов. Как сообщил генеральный директор предприятия Алексей Ширшов, имеющихся материалов достаточно, чтобы оперативно приступить к уборке дорог после выпадения осадков, передает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Приморья.

"В настоящий момент в филиалах имеется 1800 тонн соли, еще 4900 тонн закуплено и отгружается в адрес Примавтодора. Имеющегося сейчас запаса достаточно для ликвидации последствий снегопада в первые месяцы. На дорогах первой категории мы используем материал “Бионорд”, в наличии 200 тонн, еще 490 тонн отгружается. Для дорог с цементобетонным покрытием используем жидкий реагент “Нордвей” – его сейчас 55 тонн, 110 тонн закупаем", – добавил он.

Для очистки краевых дорог от снега на предприятии готово 190 комбинированно-дорожных машин, 137 грейдеров и 55 тракторов со снегоочистительным оборудованием. Эта техника распределена по всему Приморскому краю.

Написать автору
Тэги: автомобильная дорога Спецтехника

Федеральную трассу в Приморье сузят до одной полосы на выходных (КАРТА)

13:12

Сергей Олонцев: Программой по ремонту дорог на 2019 год запланировано много мероприятий

24 октября, 13:05

"Примтеплоэнерго" подключает новые системы очистки питьевой воды в крае

15:08
‡агрузка...
‡агрузка...

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор Федотов И. М.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2019 Медиахолдинг PrimaMedia