Техника распределена по всему Приморскому краю

Примавтодор готов к уборке краевых дорог. Фото: пресс-служба администрации Приморского края

Техника Примавтодора готова к работе в зимний период во всех районах края. Все филиалы обеспечены необходимым запасом противогололедных материалов. Как сообщил генеральный директор предприятия Алексей Ширшов, имеющихся материалов достаточно, чтобы оперативно приступить к уборке дорог после выпадения осадков, передает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Приморья.

"В настоящий момент в филиалах имеется 1800 тонн соли, еще 4900 тонн закуплено и отгружается в адрес Примавтодора. Имеющегося сейчас запаса достаточно для ликвидации последствий снегопада в первые месяцы. На дорогах первой категории мы используем материал “Бионорд”, в наличии 200 тонн, еще 490 тонн отгружается. Для дорог с цементобетонным покрытием используем жидкий реагент “Нордвей” – его сейчас 55 тонн, 110 тонн закупаем", – добавил он.

Для очистки краевых дорог от снега на предприятии готово 190 комбинированно-дорожных машин, 137 грейдеров и 55 тракторов со снегоочистительным оборудованием. Эта техника распределена по всему Приморскому краю.