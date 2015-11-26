Житель Владивостока с ножом в руках "отбивал" квартиру соседа от судебного пристава

Сотрудник УФССП пришел к местному жителю домой, чтобы исполнить решение суда

Нож. Фото: ИА PrimaMedia

По факту угрозы применения жителем Владивостока насилия в отношении судебного пристава-исполнителя следователем возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 318 УК РФ (Угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей), сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу УФССП России по Приморскому краю.

Установлено, что работник Службы прибыл по месту жительства должника с целью исполнения вступившего в законную силу решения суда, однако дверь открыл неизвестный мужчина, являющийся соседом неплательщика. При этом, гражданин, действуя умышленно, высказал в адрес представителя власти угрозы применения физического насилия, демонстрируя нож.

В настоящий момент расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. В соответствии с ч.1 ст. 318 УК РФ злоумышленнику может грозить максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.