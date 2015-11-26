Скончался основатель компании "Славда" Юрий Серебряков

Также он был депутатом Законодательного Собрания Приморского края второго и третьего созывов

Юрий Серебряков. Фото: пресс-служба администрации Приморья

Основатель компании "Славда" и бывший депутат Законодательного Собрания Приморского края Юрий Серебряков скончался на 75 году жизни, сообщает ИА PrimaMedia.

"Сегодня не стало нашего папы, дедушки, брата. Тяжело. Очень. Спи спокойно любимый наш человек. До встречи", — написал на своей странице в Facebook бывший вице-губернатор Приморского края, сын известного предпринимателя Павел Серебряков.

Юрий Серебряков родился 24 сентября 1945 года в Приморском крае.

Работал токарем, слесарем на заводе "Металлист". На судах "Востокрыбхолодфлота" и ВБТРФ прошел путь от моториста до помощника капитана по производству.

В 1985-1989 годах возглавлял отдел новых технологий в ГПО "Дальрыба".

Во времена становления частного предпринимательства в Приморском крае Юрий Серебряков выбрал наиболее тяжелый путь – производство. В 1990 года он основал компанию "Славда" и занимал в холдинге должность председателя совета директоров ООО "Управляющая компания "Славда". Благодаря его организаторским способностям компания является ведущим предприятием отрасли в Приморском крае, на ее долю приходится более 50% всего объема производимой в крае воды и безалкогольных напитков.

Ассортимент насчитывает более 25 наименований продукции, которая поставляется не только в Приморский край, но и соседние края и области Дальнего Востока, а также Китай, Корею. "Славда" является одной из крупнейших компаний в России.

Юрий Михайлович Серебряков вел активную благотворительную деятельность, оказывая помощь Преображенскому детскому дому-школе, Владивостокскому, Рощинскому, Лесозаводскому детским домам. Особое внимание уделял поддержке массового спорта в Приморье. В п. Горные Ключи регулярно при его активной поддержке проводились теннисные турниры.

Он был депутатом Законодательного Собрания Приморского края второго и третьего созывов (в третьем созыве возглавлял комитет по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам).

За добросовестный труд, высокие профессиональные достижения Юрий Серебряков был награжден государственными и ведомственными наградами, имеет поощрения органов государственной власти Приморского края, награжден юбилейной медалью "300 лет Российскому флоту" (1996), памятный знак "70 лет Приморскому краю" (2008), знаком отличия "За заслуги перед Владивостоком" II степени" (2009); благодарственным письмом главы Владивостока (2010).