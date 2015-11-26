В Приморье "Лексус" вылетел на "встречку" и столкнулся с "Рэндж Ровером"

В результате ДТП пострадал один человек (ФОТО)
Происшествия 15:15
ДТП. Фото: Пресс-служба ОМВД России по городу Артему

ДТП с участием "Лексуса" и "Рэндж Ровера" произошло 26 октября на подъезде к аэропорту города Владивостока. Постадал один человек, его госпитализировали, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ОМВД России по городу Артему.

47-летний житель Владивостока, водитель автомашины Лексус, при движении со стороны аэропорта в направлении города Артема, не справившись с управлением, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения. В результате произошло столкновение с внедорожником Рэндж Ровер.

В результате ДТП 37-летний водитель Рэндж Ровера получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован в лечебное учреждение.

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Виновник автоаварии, водитель Лексуса, имеет стаж вождения — 27 лет. В текущем году его трижды привлекали к административной ответственности за превышение установленной скорости движения.

Мужчина отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Составлен административный протокол по статье 12.26 КоАП РФ (Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения).

Транспортные средства поставлены на стоянку временного задержания.

Проводится проверка. Назначено проведение ряда исследований. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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Тэги: дорожно-транспортное происшествие (ДТП)

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