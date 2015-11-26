В Приморье "Лексус" вылетел на "встречку" и столкнулся с "Рэндж Ровером"

ДТП с участием "Лексуса" и "Рэндж Ровера" произошло 26 октября на подъезде к аэропорту города Владивостока. Постадал один человек, его госпитализировали, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ОМВД России по городу Артему.
47-летний житель Владивостока, водитель автомашины Лексус, при движении со стороны аэропорта в направлении города Артема, не справившись с управлением, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения. В результате произошло столкновение с внедорожником Рэндж Ровер.
В результате ДТП 37-летний водитель Рэндж Ровера получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован в лечебное учреждение.
Виновник автоаварии, водитель Лексуса, имеет стаж вождения — 27 лет. В текущем году его трижды привлекали к административной ответственности за превышение установленной скорости движения.
Мужчина отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Составлен административный протокол по статье 12.26 КоАП РФ (Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения).
Транспортные средства поставлены на стоянку временного задержания.
Проводится проверка. Назначено проведение ряда исследований. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством Российской Федерации.