Замыслы Овнов, активность Весов и цели Тельцов: подробный гороскоп на 28 октября

Астрологи рассказали, чего ждать от этого дня

ОВНЫ полны замыслов насчет благоустройства дома и способны много сделать в этом направлении. Близкие ждут от вас внимания к собственным вопросам, помощи и покровительства. Но это не значит, что вы должны отказаться от своих собственных планов.

Важный день у ТЕЛЬЦОВ: меняются цели, происходят перестановки в рабочем коллективе. Финансовое положение может ухудшиться в результате участия в деле интересном, но маловыгодном. Каждый день делайте хотя бы крохотный шаг к своей мечте!

БЛИЗНЕЦАМ все важные дела лучше отложить на вторую половину дня, когда будет проще решать практические задачи. А утро постарайтесь сделать максимально приятным и комфортным. Поездки будут удачными.

У РАКОВ хороший период для бизнеса: расширения круга общения, привлечения новых клиентов. При принятии важных решений прислушайтесь к советам партнеров. Некоторым в преддверии зимы стоит обновить свой гардероб.

ЛЬВЫ, не снижайте набранного темпа. Особенно удаются коллективные проекты. Предстоит получить свежую информацию и обменяться ей с партнерами. Будьте осторожны в ситуациях, связанных с отказом от чего-либо.

ДЕВЫ, общение с новыми людьми принесет коммерческий успех. Также благоприятное время для реализации идей, которые давно крутятся у вас в голове. Избегайте противостояния в совместной работе, учитесь договариваться, и – больше цените друг друга!

Активность ВЕСОВ положительно скажется на семейном бюджете. Удачный день для покупок, финансовых операций. Найдите время для того, чтобы сделать несколько упражнений на подвижность суставов и гибкость позвоночника.

У СКОРПИОНОВ время расцвета художественных и музыкальных талантов. Некоторые могут получить предложение о более выгодной работе. Другие будут вынуждены отказаться от своих планов, получив какое-то известие.

СТРЕЛЬЦАМ можно смело вести несколько разных проектов одновременно, — от этого они только выиграют. Ожидаются удачные командировки, укрепление престижа в контактах с публикой. Ваша речь сегодня необычайно убедительна, и вы можете многого добиться благодаря этому факту.

У КОЗЕРОГОВ удачное время для решения проблем с жильем. Покупки и вещи обещают быть удачными. Возможно возобновление прежних контактов.

У ВОДОЛЕЕВ возможен успех в делах торговли и политики, в благоустройстве помещений. Поспешные шаги могут явиться причиной нежелательных последствий – продумайте все как следует. Сосредоточьтесь на своих планах, ищите средства для их реализации.

РЫБАМ стоит больше времени уделить уточнению планов на будущее. Удачны работы по наведению порядка в офисе и достижению комфорта в домашнем пространстве. Вечером творческая энергия будет искать выход: дайте ей такой шанс!