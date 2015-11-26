Банк "Открытие" и ГК "Арбан" выдали первый ипотечный кредит на льготных условиях

Такая структура сделки позволила застройщику перераспределить часть скидки с проектного кредита на покупателей

Банк "Открытие". Фото: Елизавета Карпова, ИА SakhalinMedia

Банк "Открытие" и застройщик ГК "Арбан" первыми провели ипотечные сделки с применением льготной процентной ставки в рамках сотрудничества по проектному финансированию с применением счетов эскроу. Подобная структура сделки позволила застройщику перераспределить часть скидки с проектного кредита на покупателей и предложить клиентам кредиты на приобретения квартир в четырех корпусах ЖК "Scandis" по ставке 6,4%, сообщает ИА SakhalinMedia со ссылкой на пресс-службу банка "Открытие".

Минимальная ставка в размере 6,35% доступна клиентам при оформлении суммы кредита свыше 4 млн рублей и быстром выходе на сделку (в течение 30 календарных дней после одобрения). При меньшей сумме кредита ипотека предоставляется под 6,4%. Для зарплатных клиентов банка "Открытие" первоначальный взнос снижен до 15%, а ставка варьирует от 6,7% до 6,9% — в зависимости от суммы кредита.

Эти условия действуют на период строительства, так как дома возводятся с применением эскроу-счетов. Особенность предложенной Банком структуры заключается в том, что застройщик самостоятельно может управлять ставками по ипотеке для своих покупателей за счет перераспределения скидки по проектному кредиту, которая образуется за счет остатков на счетах эскроу.

Кроме того, банк "Открытие" значительно улучшил условия ипотечного кредитования по всей линейке продуктов.

Снижение ставок по ипотеке в кредитной организации составило до 0,8 процентных пункта, в зависимости от программы. Получить кредит на приобретение квартиры на первичном рынке можно по ставке от 8,25% до 8,8%. На вторичном рынке по программе "Квартира" ставки составляют от 8,65% до 9,2%; по военной ипотеке — 8,8%; по программе "Апартаменты" — от 9,3% до 9,6%, по программе "Свободные метры" и "Ипотека плюс" — 10,2% и 11,2% соответственно. Рефинансировать ранее оформленные ипотечные кредиты можно по ставке от 8,9% до 9,2%.

— Наш банк стремится предлагать клиентам продукты, отвечающие не только текущим, но и будущим потребностям. С учетом перехода рынка жилой недвижимости на продажи через эскроу, мы видим большой потенциал в возможности для застройщика управлять своими продажами через процентную ставку по ипотечному кредиту, — рассказала старший вице-президент, директор департамента по работе с крупными клиентами банка "Открытие" Екатерина Чиркова.

— Мы рады, что наше сотрудничество с банком "Открытие" позволяет предложить покупателям более низкие ставки по ипотеке на проекты, строящиеся по счетам эскроу. Это вторая очередь микрорайона Scandis и все наши будущие проекты, о которых мы обязательно в ближайшее время объявим. Совместно с банком мы договорились о том, что объем денег, которые лежат на эскроу-счетах, будет влиять на понижение ипотечной ставки. Таким образом, возможность приобрести качественное жилье появится у большего числа людей, — сказал генеральный директор ГСК "Арбан" Василий Попов.

СПРАВКА: Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы "Открытие" входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания "Росгосстрах" (страхование), "Открытие Брокер" (брокерские услуги), Управляющая компания "Открытие", "НПФ Открытие" (рынок пенсионных накоплений), АО "Балтийский лизинг", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА-(RU)") и Эксперт РА ("ruAA-"), а также международным агентством Moody’s ("Ba2"). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, запуск и развертывание в регионах системы сбора биометрических данных, а также реализацию других передовых финтех-идей.

Группа компаний "Арбан" — обладатель золотого знака "Надёжный застройщик России — 2017", лауреат премии "Человек года" журнала "Деловой Квартал" в номинации "Застройщик года — 2018", победитель федеральной премии Urban Awards-2019 в номинациях "Лучший региональный проект комплексного развития территории" и "Лучшая региональная концепция благоустройства и инфраструктуры" — микрорайон SCANDIS. В 2018 году ГСК "АРБАН" завершила ряд амбициозных проектов, в том числе самый большой в Красноярске бизнес-центр "Баланс" общей площадью 70 тысяч кв метров. с фитнес-центром и 25-метровым панорамным бассейном. "Баланс" признан лучшим бизнес-центром класса "А" в России по версии премии СommercialRealEstateAwards в 2017 и 2019 годах.