Аэропорт Владивостока впервые в мире принял китайский самолет Comac ARJ21-700

Авиакомпания Chengdu Airlines начала выполнять прямые рейсы между Приморьем и Харбином

Новый китайский самолет прилетел во Владивосток. Фото: Пресс-служба международного аэропорта Владивосток

Международный аэропорт Владивосток накануне, 26 сентября, сообщил об открытии нового направления Владивосток-Харбин. Прямые рейсы будет выполнять авиакомпания Chengdu Airlines на самолетах Comac ARJ21-700, построенных в КНР. Владивосток стал первым аэропортом в мире, принявшим этот тип воздушного судна.

26 октября авиакомпания Chengdu Airlines совершила свой первый рейс во Владивосток. Самолет нового авиаперевозчика приземлился в воздушной гавани Приморья в 19:50.

Авиапарк Chengdu Airlines включает более десяти 90-местных Comac ARJ21-700. Региональные лайнеры китайского производителя выполнены в конфигурации – 90 мест эконом-класса и 8 или 6 мест бизнес-класса.

Полеты по маршруту Владивосток – Харбин китайская авиакомпания будет выполнять два раза в неделю по понедельникам и пятницам. Жители и гости Владивостока смогут добраться столицу провинции Хэйлунцзян прямым рейсом за 1,5 часа. Вылет из Владивостока будет регулярно выполняться в 23:00 местного времени.

Александр Бобров, директор по авиационной коммерции Международного аэропорта Владивосток:

— В этом году мы сделали акцент на продвижение Владивостока среди китайских туристов, поток которых неуклонно растет. Аэропорт ведет постоянную работу по привлечению авиакомпаний из Китая и мы рады приветствовать нового партнера – Chengdu Airlines. Всего в 2019 год в аэропорт Владивосток привлек трех авиаперевозчиков КНР. Это Juneyao Airlines, Beijing Capital Airlines и теперь – Chengdu Airlines. Кроме того, во Владивосток традиционно выполняет рейсы крупнейший китайский перевозчик China Southern.

Отметим, что китайское направление является одним из самых популярных среди жителей Приморского края. За 9 месяцев 2019 года прирост на рейсах в Китай составил 21%. На сегодняшний день Владивосток связан авиасообщением с 8 городами Поднебесной. В планах воздушной гавани Приморья открытие новых рейсов из различных регионов Китая, а также привлечение новых авиакомпаний.