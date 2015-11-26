Улица Калинина во Владивостоке таит много ловушек для автомобилистов

Водители поделились с ИА PrimaMedia координатами опасных мест

Провал на улице Калинина. Фото: ИА PrimaMedia

Одна из самых длинных улиц Владивостока – улица Калинина – представляет собой опасность для беспечного водителя. Очевидцы прислали в редакцию ИА PrimaMedia фото нескольких "ловушек", подстерегающих автомобилистов на дороге.

Одна из таких ловушек – огромная дыра в асфальте рядом с домом по адресу Калинина, 19. Напомним, после августовских ливней в городе обнаружилось немало скрытых промоин в дорожном полотне. Некоторые горожане даже залезали в эти провалы, чтобы сделать экзотические селфи и воззвать к бдительности дорожных служб. Стоит отметить, что такие шаги оказались эффективными: провал на улице Фадеева отремонтировали в считанные дни.

Люк на улице Калинина. Фото: ИА PrimaMedia Люк на улице Калинина. Фото: ИА PrimaMedia провал на улице Калинина. Фото: ИА PrimaMedia 1 / 3

Другая опасность – люк с торчащей крышкой возле "Мельницы" по адресу Калинина, 5. В светлое время суток он хорошо виден, но автолюбитель, приславший фото в редакцию, беспокоится о том, что в темноте аварийная ситуация усугубится.