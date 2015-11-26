Новое британское кино зрители в "Океане" увидят одновременно с Москвой

"Бритфест" будет представлен во Владивостоке пятью фильмами
Общество 16:34
Кинотеатр "Океан". Фото: ИА PrimaMedia

Пять фильмов фестиваля "Новое британское кино" (он же "Бритфест") увидят зрители с 6 по 10 ноября во владивостокском кинотеатре "Океан". Кинопоказы (18+) будут проходить в те же дни, что и "Бритфест" в Москве – правда, в столице фестиваль продлится дольше и включит больше фильмов, сообщает ИА PrimaMedia.

"Бритфест" – старейший российский фестиваль актуального британского кино, в этом году он проходит в 20-й раз. Британские фильмы отличают традиции мастерского сюжетосложения и панковская лихость, утончённый психологизм и драйв, классическая актёрская школа и тяга к эксперименту. На фестивале 2019-го года представлены фильмы с разными характерами: долгожданное кинопродолжение знаменитого сериала "Аббатство Даунтон" (12+) – степенное и солидное кино большого стиля, достойный пример здорового консерватизма. "Животные" (18+) – комедия женская, проникнутая идеями феминизма, что совсем не ограничивает аудиторию. "Плывём, мужики!" (16+) – напротив, картина о мужских проблемах, справиться с которыми помогает открытие себя в неожиданной ипостаси. "Голкипер" (16+) – эмоциональное историческое кино, где есть место и любовной, и спортивной страсти. "Ослеплённый светом" (16+) – праздник любви и музыки.

Программа кинопоказов "Бритфеста" во Владивостоке уже опубликована на сайте сети кинотеатров "Иллюзион".

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Тэги: кино (кинематограф, синематограф) кинофестиваль

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