Профицит бюджета позволит направить больше ресурсов на "социалку" – Ростислав Гольдштейн

Для расчета доходов и расходов за основу была взята цена нефти, в полтора раза меньше фактической

Ростислав Гольдштейн. Фото: Пресс-служба

Проект закона о бюджете на 2020–2022 годы принят Государственной Думой в первом чтении. Как отметили в Минфине, главная финансовая смета страны устойчива к любым рискам, профицит бюджета заложен на все три года действия закона, сообщает ИА PrimaMedia.

Для расчета доходов и расходов за основу была взята цена нефти, в полтора раза меньше фактической. Иными словами, даже если ее стоимость снизится, бюджет России останется сбалансированным, дефицита не будет. В случае же роста цены на нефть, доходы бюджета вырастут, что позволит продолжить накопление подушки безопасности в Фонде национального благосостояния. По словам министра финансов Антона Силуанова, накопленный объем резервов в следующем году составит более 7% ВВП.

Главный финансовый документ в данной модели гарантирует не только макроэкономическую стабильность, но и позволит экономике внутри страны развиваться в соответствии с планами, в том числе, по реализации национальных проектов. Такое мнение высказал член Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Ростислав Гольдштейн.

"Федеральный бюджет на ближайшие три года не просто сбалансированный, но и, что важно, профицитный. Есть возможность наращивать резервы, тем самым защищая страну от влияния негативных внешних факторов. Дополнительные доходы также позволят усилить поддержку ключевых отраслей экономики, таких как сельское хозяйство, промышленность и другие. При этом, безусловным приоритетом являются социальные статьи расходов – здравоохранение, образование, соцподдержка, пенсионной обеспечение и так далее. В сложившейся финансово-экономической ситуации у государства появится возможность направлять на эти цели еще больше ресурсов, тем самым повышая качество жизни в стране", — отметил сенатор Ростислав Гольдштейн.