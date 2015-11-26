"Там же дети ходят": водитель не справился с управлением и въехал в столб возле школы

Во Владивостоке возле одной из школ водитель не справился с управлением и въехал в столб. Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на интернет-паблик в Instagram dps_vl.
В минувшие выходные водитель Subaru не справился с управлением и въехал в столб рядом со школой №13. ДТП произошло на Набережной. Мужчина отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.
Подписчики пришли в ужас от действий горожанина, так как все произошла возле школы, где находятся дети. Многие отметили, что в выходной день учеников обычно не бывает, но это менее страшной аварию не делает.
Ужас ситуации в том, что это школа, и там постоянно ходят дети. Страшно подумать, чтобы было, если бы это случилось в будний день.
Хорошо, что пешеходов не было.