Государственные займы для малого бизнеса Приморья стали еще доступнее

Ставки по льготным займам вновь снижены

Микрокредитная компания Приморского края (МКК) снова снизила ставки по льготным займам для малого и среднего бизнеса. Фото: Администрация Приморского края

Микрокредитная компания Приморского края (МКК) снова снизила ставки по льготным займам для малого и среднего бизнеса. Теперь минимальный размер ставки для предприятий, работающих по приоритетным направлениям экономики, составит 3,25% годовых в моногородах (было 3,5%) и 6,5% – на остальной территории региона (было 7%), сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморского края.

МКК учреждена в этом году в рамках госпрограммы "Экономическое развитие и иновационная экономика Приморского края". Компания призвана обеспечить поддержку малого и среднего бизнеса, предоставляя небольшим предприятиям и индивидуальным предпринимателям доступ к финансовым ресурсам на льготных условиях.

"Микрокредитная компания – некоммерческая организация, наша задача – поддержка малого и среднего бизнеса, а не получение прибыли. Поэтому наши базовые ставки равны ключевой ставке Центрального Банка России. Как только Центробанк опустил ставку до рекордных за последние пять лет 6,5%, мы автоматически привели условия по нашим кредитным продуктам в соответствие. Теперь “дешевые деньги” стали еще доступнее для предпринимателей", – сообщила генеральный директор МКК Приморского края Елена Карионова.

К приоритетным направлениям Министерство экономического развития России относит достаточно широкий перечень видов деятельности. Это резиденты территорий опережающего развития и Свободного порта Владивосток, индустриальных и промышленных парков, компании-экспортеры, сельскохозяйственные кооперативы и фермерские хозяйства, бизнес, работающий в сферах туризма, здравоохранения, культуры, образования, экологии и спорта. На особую поддержку также могут претендовать социальные предприниматели, женщины-предприниматели, ИП и компании, созданные лицами старше 45 лет. Но даже если бизнес не попадает под условия "приоритетного" проекта, ставки тоже существенно ниже по сравнению с предложениями коммерческих банков.

Так, займ "Моногород" с минимальной процентной ставкой 3,25% предназначен для предприятий, работающих в Арсеньеве, Дальнегорске, Спасске-Дальнем, поселках городского типа Восток, Липовцы, Новошахтинский, Лучегорск, Ярославский и селе Светлогорье.

Займ по базовой программе "Бизнес" с минимальной процентной ставкой 6,5% может быть использован предпринимателями для приобретения, реконструкции, модернизации и ремонта основных средств, а также на первоначальный взнос по договору лизинга.

Для начинающих предпринимателей, которые работают менее года, действует программа "Старт": до 5 миллионов рублей при предоставлении залога, до 1 млн рублей можно получить под поручительство физического либо юридического лица, до 300 тысяч – без залога и поручительства третьих лиц. При этом можно взять отсрочку, чтобы три месяца вносить лишь проценты за пользование займом. Это важно на самом старте, когда бизнес только набирает обороты и первой прибыли нужно немного подождать.

Компании, которые ранее оформили кредиты в коммерческих банках под высокие проценты, могут воспользоваться программой "Рефинансирование" и снизить нагрузку по обслуживанию кредита.

По займу "Сельскохозяйственный" для предприятий, доходность которых напрямую зависит от сезона сбора урожая, предусмотрена отсрочка по оплате основного долга на период до полугода. Кроме того, без залога можно получить до 1,5 млн рублей по пониженной ставке в размере от 8% до 8,5% годовых.

Специально для приобретения автотранспорта разработан займ "Автомобиль", а для покупки недвижимости – "Бизнес-ипотека". У предприятий торговли востребованным остается займ "Оборот" – возможность пополнить кассу в то время, когда средства компании вложены в приобретенный товар.

"Подробно изучить все действующие программы и подать первичную заявку на оформление займа можно на нашем сайте mfoprim.ru. После этого мы оперативно связываемся с заявителем, консультируем, помогаем подготовить необходимый пакет документов", – добавила Елена Карионова.

Получить консультацию предприниматели могут лично в офисе Микрокредитной компании Приморского края в центре "Мой бизнес" во Владивостоке на улице Тигровая, 7 (кабинет 318), либо направив письмо по электронной почте: info@mfoprim.ru, а также обратившись по телефону: 8 (423) 280-98-70.