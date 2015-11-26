53 новых экскурсовода для корейских туристов подготовили в Приморье

Церемония закрытия курсов для гидов прошла во ВГУЭС
Общество 21:02
Туристов во Владивостоке встретят еще 45 гидов. Фото: ИА PrimaMedia

Во Владивостоке завершилось обучение ещё 53 экскурсоводов и гидов-переводчиков, работающих с корейскими туристами. Им вручили сертификаты, сообщает ИА PrimaMedia. 

Туризм — одна из наиболее активно и динамично развивающихся отраслей в Приморье. Количество корейских туристов во Владивостоке за последний год выросло в полтора раза. Для того чтобы совершенствовать работу туротрасли края на южнокорейском направлении, власти региона совместно с университетами организовали проведение специальной образовательной программы по подготовке гидов-переводчиков для обслуживания и сопровождения корейских туристов.

"Корейский турпоток активно стремится сравняться с китайским лидером турпотоков. Поэтому на плечах наших экскурсоводов лежит очень большая ответственность: от того, как они улыбаются корейским туристам, что рассказывают, зависит впечатление приезжающих, желание делиться этими впечатлениями и вновь возвращаться в наш город. Это очень нелёгкая работа, и каждый из выпускников курса находится сейчас в начале великого пути", — сказала на церемонии директор Туристско-информационного центра Приморья Дарья Гусева.

Закрытие прошло во Владивостокском государственном университете экономики и сервиса. В программе были приветственные, напутственные речи и вручение сертификатов слушателям курса.  

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На церемонии присутствовали директор международного института туризма и гостеприимства ВГУЭС Галина Гомилевская, директор Восточного института ДВФУ Евгений Пустовойт, директор компании "Международный круизный сервис" Константин Хрущёв, начальник управления инвестиций, туризма и развития предпринимательства администрации города Владивостока Алексей Черкасов, председатель правления Российского союза туроператоров Ольга Кудрявцева, заместитель директора Международного института туризма и гостеприимства ВГУЭС Виталий Станиславчук.  

"Курсы способствуют более высокому качеству обслуживания корейских туристов. Они помогут вам выстроить в голове схему экскурсии, маршрута. Мы делаем одно большое дело — увеличиваем туристический поток. В свою очередь хочу сказать, что преподаватели ДВФУ продолжат помогать в этом деле", — отметил Евгений Пустовойт.  

Всем выпускникам вручили сертификаты и поблагодарили за стремление развивать приморский туризм.  

"Это определённый жизненный этап, который вы преодолели. Теперь вы стоите в первых рядах качества туристического обслуживания. Я больше 30 лет в туризме и хочу сказать, что есть два фактора работы с приезжими: объекты инфраструктуры и человеческий фактор. От того, насколько вы их вовлекаете в процесс познания местности, зависит многое", — поделилась опытом Галина Гомилевская. 

Важность профессии и подготовки специалистов отметил и представитель мэрии Алексей Черкасов:

— Вы — лицо города. Вы первые люди, которые встречают туристов в городе, поэтому именно ваша работа очень важна, нужна и полезна".  

Сами гиды-переводчики также рассказали о прошедшем месяце: 

—  Сначала нас ввели в историю Приморья и конкретно Владивостока, потом начался курс на корейском языке. Учили правильно и корректно общаться с туристами, чтобы оставить их под впечатлением и избежать конфликта. Многого я раньше не знала, — призналась в беседе с корр. ИА PrimaMedia выпускница Антонина Исаева.  

В следующем году вновь пройдёт курс подготовки специалистов-экскурсоводов, работающих с корейскими студентами. Организаторы курса надеются, что желающих будет больше.  

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