Жесткая многомиллионная авария со внедорожниками произошла в районе аэропорта

Госавтоинспекция устанавливает подробности ДТП с участием двух иномарок

Жесткая многомиллионная авария внедорожников произошла в сторону аэропорта. Фото: PrimaMedia

В районе аэропорта произошла жесткая многомиллионная авария. Lexus вылетел и на встречную полосу и врезался в Range Rover. Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на ОМВД России по Артему.

26 октября, в субботу, на подъезде к аэропорту случилось ДТП с участием двух иномарок. На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции, представители МЧС, бригада скорой медицинской помощи.

Lexus. Фото: Дарявина О.В., ОМВД России по Артему Скорая поммощь. Фото: Дарявина О.В., ОМВД России по Артему Range Rover. Фото: Дарявина О.В., ОМВД России по Артему Range Rover сзади. Фото: Дарявина О.В., ОМВД России по Артему 1 / 4

Известно, что 47-летний житель Владивостока, водитель автомашины Lexus, при движении со стороны аэропорта в направлении города Артема, не справившись с управлением, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения. В результате произошло столкновение с внедорожником Range Rover.

37-летний водитель Range Rover получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован в лечебное учреждение.

От медосвидетельствования на состояние алкогольного опьянения виновник аварии отказался, сообщает ОМВД России по Артему.

Транспортные средства поставлены на стоянку временного задержания.

Проводится проверка. Назначено проведение ряда исследований. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством Российской Федерации.