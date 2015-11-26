"Реми" в новом формате открылся на Ладыгина во Владивостоке

В гипермаркете представлен огромный выбор товаров по выгодным ценам (ФОТО)
Общество 13:16
"Реми" в новом формате открылся на Ладыгина во Владивостоке. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia

Праздничное открытие нового, современного гипермаркета "Реми" по адресу г. Владивосток, ул. Ладыгина, 3 прошло в минувшую субботу, 26 октября. В гипермаркете представлен огромный выбор товаров по выгодным ценам: овощи, фрукты, молочная продукция, крупы, макаронные изделия, ароматная выпечка, свежее мясо и морепродукты, консервация, бытовая химия, товары для дома и многое другое. Традиционно "Реми" радует своих покупателей интересными и выгодными акционными предложениями, которые либо выделены специальными ценниками, либо расположены точечно в торговом зале, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе сети гипермаркетов "Реми".

"Реми" на Ладыгина подготовил для своих покупателей не только новый формат магазина, но и новинки в ассортименте кулинарии собственного производства. На открытии покупатели могли попробовать венские вафли с различными начинками и пончики, которые с любовью и теплотой приготовили повара "Реми".

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Многолюдно и весело было в этот день в торговом центре "Ладыгина", где и расположился новый "Реми". Для своих гостей гипермаркет подготовил развлекательную программу: гарантированные призы за покупку, конкурсы, дегустации. Маленьких гостей угощали сладкой ватой, а аквагример рисовал на детских личиках забавные картинки.

Жители 71 микрорайона с радостью восприняли открытие большого магазина в их районе. 

— Я ждала открытия "Реми". Нам был очень нужен такой просторный, красивый магазин в нашем районе! Ассортимент прекрасный, цены тоже, а ещё столько акций интересных, — поделилась своими впечатлениями покупательница Наталья. 

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— Мы давно заприметили вывеску и ждали, когда же открытие. Проезжая мимо, мы увидели шарики и поняли, что сегодня! Конечно не могли не заехать. В итоге купили продукты, кстати, нашли всё, что хотели, попробовали вкусные вафли, даже домой купили, получили приятный подарок за покупку и приняли участие в розыгрыше сертификата. Сегодня точно наш день, потому что выиграли сертификат на 1 тысячу рублей, которым обязательно воспользуемся при следующем визите в магазин. Спасибо "Реми" за прекрасное настроение и хороший магазин, — рассказали покупатели Дмитрий и Лариса.

Новый "Реми" на Ладыгина, 3 будет ежедневно радовать своих покупателей, предоставляя качественный товар по выгодной цене! Время работы магазина с 08.00 до 23.00. 

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  магазин продовольственный, супермаркет

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