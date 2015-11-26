"Тот случай, когда фраза туда больше ни ногой, как никогда кстати," - шутят пользователи

"Ноги можно переломать": опасная лестница в центре города. Фото: revizor_vdk

В сообществе revizor_vdk горожане предупредили об опасной лестнице, которая находится в центре города

Лестница расположена на улице Нерчинская, 23. Со слов автора, в своем ужасном состоянии лестница стоит уже более месяца, ничего не делается.

"Ноги можно переломать," — отмечает автор.

Волна возмущений застала не только автора поста, но и пользователей. Многие отметили, что сами проживают в том районе, и у пешеходов не остается выбора, как ходить по этой лестнице.

"Тот случай, когда фраза туда больше ни ногой, как никогда кстати," — шутят другие пользователи.