Популярная блогерша поделилась мнением, чем ее "взбесил" Владивосток

Подписчики не разделили позиции девушки, считая ее аргументы слишком расплывчатыми

Популярная блогерша поделилась мнением, чем ее раздражает Владивосток. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia

Популярная блогерша, которая ведет канал в Яндекс.Дзен "Нестолица", поделилась мнением, чем раздражает Владивосток.

Сама девушка проживает в Хабаровске и на своей личной страничке рассказывает о своей жизни. По словам блогерши, она неоднократно посещала Дальневосточную столицу и составила список того, что ее раздражает в городе больше всего.

Город девушка посещала летом. В глаза ей сразу бросились несколько минусов, которые ее просто "взбесили".

Первым пунктом она выделила большое количество людей. Особенно, приезжих из Азии, по ее мнению, их очень много, что мешает прогуляться по популярным местам города.

Вторым пункт стали узкие тротуары. Чтобы пройти приходится протискиваться или "плестись и опаздывать везде и всюду". Также девушка отмечает, что в сравнение с другими городами, возможно, жители Владивостока к этому привыкли.

Также девушка отметила резкие подъемы и постоянные дожди.

Подписчики не разделили позиции девушки, считая ее аргументы слишком расплывчатыми.

Взбесил погодой, тротуарами, толпами туристов, а где же Ваша вежливость? Я ни разу не был в Хабаровске, но даже побывав, и если мне что-либо не понравилось, я никогда не стал бы говорить "бесит". Обошлось бы словом "не понравилось".

Ходить по сопкам — плохо. Туристы — плохо. По улицам люди ходят — плохо. Пропускать прием лекарств — вот, что плохо.

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