На Дальнем Востоке собирают лучшие PR-проекты года

Заявочная кампания "Серебряный Лучник" – Дальний Восток продлится с 28 октября 2019 года по 31 декабря 2019 года по 5 номинациям

Председатель жюри и победитель премии 2018 года. Фото: Предоставлено организаторами премии

Региональная премия в области развития общественных связей "Серебряный Лучник" – Дальний Восток готова к новому сезону. Лучшие коммуникационные проекты из 11 регионов Дальневосточного федерального округа приглашаются к участию в 9-й дальневосточной премии, сообщили ИА PrimaMedia организаторы премии.

"Серебряный Лучник" – Дальний Восток ежегодно собирает специалистов в области коммуникаций: корпоративных менеджеров, пресс-секретарей, предпринимателей и мастеров маркетинга. Это профессиональное событие, которое позволяет увидеть динамику развития отрасли в регионе, оценить изменения, а также продемонстрировать лучшие дальневосточные практики.

"Конкурс проводится уже в 9-й раз и получил признание в профессиональной среде Дальнего Востока. Он позволяет детально познакомиться с лучшими PR-кейсами и обсудить реализацию проектов с их авторами. Для участников – это ценный опыт аналитической работы, "упаковки" и публичной презентации своего проекта. Заслуженное признание и награды отраслевой премии дополнительно мотивируют, подчеркивают профессионализм специалиста перед руководством компаний. В процессе премии члены жюри, участники, зрители становятся хорошими "со-беседниками". Мне, как эксперту премии, работа с проектами и авторами дает "пищу для ума" и заряд профессиональной "бодрости" — отмечает Александр Савицкий, постоянный эксперт дальневосточной премии, директор по развитию ИА PrimaMedia.

Участие в премии бесплатное. Подать свои проекты могут авторы или авторские коллективы государственных, коммерческих, общественных структур, осуществляющие деятельность в области развития общественных связей, рекламы и маркетинга на территории Дальневосточного федерального округа. Оператор премии — коммуникационное агентство "АГТ-Восток" в составе AGT Communications Group.

Заявочная кампания "Серебряный Лучник" – Дальний Восток продлится с 28 октября 2019 года по 31 декабря 2019 года по 5 номинациям:

● Корпоративные коммуникации;

● Внутрикорпоративные коммуникации и медиа;

● Коммуникации в благотворительности;

● Продвижение государственных, общественных и социальных программ;

● Развитие и продвижение территорий.

В 2018 году Гран-при получил фестиваль "Держи краба", который на премии представляла Алена Круппа-Анненкова, директор по маркетингу Паназиатского ресторана Zuma. Данный фестиваль, а также проект "Дальневосточный леопард" представляли наш регион на национальной премии 2018 года в Москве.

Более подробно о премии, содержании номинаций, составе жюри, правилах участия можно узнать на официальном сайте "Серебряный Лучник" – Дальний Восток: http://luchnik-dv.ru/

Справка о премии: В 2011 году премия "Серебряный Лучник" впервые пришла на Дальний Восток, что во многом увеличило шансы местных специалистов заявить о себе на федеральном уровне, войдя в число соискателей Национальной премии. За восемь лет в Региональной премии приняли участие более 350 проектов.