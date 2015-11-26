"Лакомка" поможет украсить вечеринку тыквами и привидениями в Хэллоуин

Страшно очаровательные сладости уже поступили в продажу

Торт "Тыква". Фото: предоставлено пресс-службой АО "Владхлеб"

Готовите вечеринку в Хэллоуин и ищете подходящие угощения? Приготовили жуткое печенье и запаслись мармеладными червями, но чего-то не хватает? Загляните в "Лакомку" — местные кондитеры уже подготовили "страшно красивые и ужасно вкусные" сладости – тематические торты, капкейки и пряничные открытки, сообщает ИА PrimaMedia.



Торт "Привидение" займет достойное место на самой яркой вечеринке: нестандартный цвет, россыпь мерцающих сахарных звезд и забавные призраки из шоколадной глазури придутся по вкусу поклонникам фильма "Битлджус". Внутри – шоколадный бисквит и шоколадно-сметанный крем с вишней.



Торт "Привидение". Фото: предоставлено пресс-службой АО "Владхлеб"

Хочется чего-то более традиционного? Украсьте стол озорной "Тыквой": под слоем шоколадной глазури этого торта скрывается нежный бисквит с творожным кремом и вишней. Чудесную компанию тортикам составят ванильные и шоколадные капкейки с таким же ярким декором.



Десерты к Хеллоуину в "Лакомке". Фото: предоставлено пресс-службой АО "Владхлеб"

Считаете, что в Хэллоуин пугающим должен быть наряд, а не еда? Не успели выбрать самую красивую тыкву? Тогда стоит по-новому взглянуть на тыквенно-апельсиновый тарт из "Лакомки": вкусный, полезный и, что не менее важно, очень фотогеничный.



Тыквенно-апельсиновый тарт. Фото: предоставлено пресс-службой АО "Владхлеб"

Теперь осталось только надеть самый страшный костюм, бросить лакричных червей в "кровавый" пунш и можно начинать вечеринку!

Коллекция сладостей к Хэллоуину уже в продаже в кафе-кондитерских "Лакомка". Количество ограничено.