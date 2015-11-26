Сахалинская областная Дума поддержала поправки к нескольким федеральным законам

Облдума одобрили законопроекты Архангельского областного Собрания депутатов, Липецкого областного Совета депутатов и Мурманской облдумы

Сахалинская областная Дума. Фото: Юрий Гуршал, ИА SakhalinMediа

Сахалинская областная Дума поддержала поправки в федеральные законы. В частности, законодательную инициативу Архангельского областного Собрания депутатов о поправках в федеральный закон "О государственной регистрации недвижимости". Также депутаты одобрили проект федерального закона Липецкого областного Совета депутатов "О внесении изменений в отдельные федеральные законы о назначении на должность уполномоченного по правам человека, уполномоченного по правам ребенка, уполномоченного по защите прав предпринимателей в субъекте Российской Федерации и досрочного прекращения полномочий указанных лиц". Была одобрена и законодательная инициатива Мурманской областной Думой "О внесении изменений в статью 1 Федерального закона "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", сообщает ИА SakhalinMedia со ссылкой на пресс-службу Сахалинской областной Думы.

В Федеральном законе "О государственной регистрации недвижимости" субъектом предлагается часть 5 статьи 8 данного закона дополнить пунктом о внесении в кадастр недвижимости сведений о виде сельскохозяйственных угодий, если объектом недвижимости является земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения.

Сегодня в правоудостоверяющих документах на земельный участок такая информация отсутствует, в итоге у органов государственного земельного надзора возникают сложности. Принятие поправок в федеральный закон будет способствовать повышению эффективности государственного земельного надзора за соблюдением земельного законодательства.



Тематическое фото. Фото: Игорь Чёрный, ИА MagadanMedia

Кроме того, Липецкий областной Совет депутатов внес в Госдуму проект федерального закона "О внесении изменений в отдельные федеральные законы о назначении на должность уполномоченного по правам человека, уполномоченного по правам ребенка, уполномоченного по защите прав предпринимателей в субъекте Российской Федерации и досрочного прекращения полномочий указанных лиц".

Законопроект подготовлен в целях устранения правового пробела в процедуре согласования кандидатуры для назначения на должность данных региональных уполномоченных и согласования досрочного прекращения их полномочий соответственно с Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации, Уполномоченным при Президенте РФ по правам ребенка и Уполномоченным при Президенте РФ по защите прав предпринимателей.

Действующим законодательством не предусмотрены порядок согласования представленной субъектом кандидатуры, сроки согласования, направляемые документы. Законодательно не определены и возможные основания отказа в согласовании представленной кандидатуры.

Аналогичная ситуация и с досрочным прекращением полномочий региональных уполномоченных, требующим проведение консультаций. Необходимо законодательно урегулировать обозначенные вопросы на федеральном уровне и обеспечить единый подход при назначении региональных уполномоченных и досрочном прекращении их полномочий.



Сахалинская областная Дума. Фото: Юрий Гуршал, ИА SakhalinMediа

Еще одна законодательная инициатива подготовлена Мурманской областной Думой — "О внесении изменений в статью 1 Федерального закона "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц".

Данным законом № 223-ФЗ устанавливаются общие принципы закупки товаров, работ, услуг и основные требования к данным закупкам, в том числе организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности в сфере электроснабжения, газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод, обработки, утилизации, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов. В то же время такие закупки организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности в других сферах, в данном законе не прописаны.

В целях обеспечения единого экономического пространства, создания условий для своевременного и полного удовлетворения потребностей юридических лиц, эффективного использования денежных средств, расширения возможностей участия юридических и физических лиц в закупке товаров, работ, развития добросовестной конкуренции, обеспечения гласности и прозрачности закупки, регулируемые организации при осуществлении своих закупок должны руководствоваться Федеральным законом № 223-ФЗ.