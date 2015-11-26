Участник дерзкого ОПГ осужден за серию краж автомобилей

Бандой было совершенно более 17 хищений автотранспортных средств

Бандой было совершенно более 17 хищений автотранспортных средств. Фото: Антон Балашов, ИА PrimaMedia

В Приморье осужден участник организованной группы за совершение серии хищений автомобилей. Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на управление МВД России по Приморскому краю.

Еще в 2016 году фигурант вступил в преступную группу из трех человек, созданную в целях незаконного обогащения путем возврата угнанных автомобилей их собственникам за денежное вознаграждение.

Злоумышленники действовали по определенному сценарию. Они подыскивали припаркованные во дворах автомашины, не оборудованные охранной сигнализацией, после чего отслеживали перемещения их владельцев по городу.

В ночное время они взламывали замки и перегоняли транспортные средства на территорию отдаленных от жилого массива пустырей. Затем они выходили на связь с потерпевшими и предлагали им вернуть машины за денежное вознаграждение.

Всего таким способом было совершено 17 хищений автотранспортных средств на территории города Уссурийска. Общая сумма ущерба, причиненного потерпевшим, превысила 6 миллионов рублей.

Деятельность организованной группы была пресечена сотрудниками отдела МВД России по городу Уссурийску, а все автомобили возращены законным автовладельцам.

Одного из злоумышленников признал виновным. 25-летний житель Уссурийска был осужден на 4 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Отметим, что ранее, в марте 2019 года в отношении соучастника осужденного суд также вынес обвинительный приговор и назначил 24-летнему жителю Уссурийска наказание в виде 4 лет 2 месяцев лишения свободы. Еще один член группы ожидает решения суда.