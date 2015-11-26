В полицию поступило сообщение о мошеннических действиях в отношении 81-летнего жителя города Владивостока

МВД предупреждает: новая денежная схема мошенничества набирает обороты. Фото: pixabay.com

Сейчас распространены случаи, что злоумышленники представляются социальными работниками. Зачастую их "жертвами" становятся пожилые люди.

Так, в полицию поступило сообщение о мошеннических действиях в отношении 81-летнего жителя города Владивостока.

Незнакомка подошла к пенсионеру на улице и представилась социальным работником. Она завязала с пенсионером беседу, в ходе которой рассказала о том, что в России начинается денежная реформа, после чего якобы все накопления обнулятся, а из-за этого с их необходимо поменять.

Мужчина поверил женщине и впустил к себе в квартиру. У мужчины была инвалидность по зрению, и он только на слух проконтролировал действия женщины, которая взяла купюры и якобы переписала их номера. Женщина вернула потерпевшему стопку денег и лист бумаги, который он принял за квитанцию, и скрылась.

На следующий день пенсионер решил проверить свои деньги и попросил помощи у своего родственника убедиться в подлинности полученных денег. На месте накоплений мужчины были обнаружены поддельные купюры. Сумма ущерба составила 405 тысяч рублей.

Против неизвестной было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере).

Полицейские проводят мероприятия по установлению личности подозреваемой.

Полиция призывает всех граждан быть бдительными и остерегаться действий мошенников. Особенно, когда распространены случаи, что злоумышленники представляются социальными работниками.

Всегда просите представлять подтверждающие документы. Если у человека нет документов, то следует лично удостовериться в полученной информации и обратиться в отдел социальной защиты.

Если информация окажется ложной, необходимо незамедлительно сообщить об этом в полицию. Ни в коем случае нельзя пускать и приводить в свою квартиру незнакомых людей и передавать им денежные средства.

Сотрудники полиции отмечают: мошенники действуют профессионально, умеют так построить разговор, что у потерпевшего нет времени обдумать своё решение.