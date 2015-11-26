В Приморье мужчина насмерть замерз на улице

Погибший перебрал с алкоголем и заснул по пути домой
Происшествия 16:32
Холод. Фото: ИА PrimaMedia

Мужчина умер, заснув на улице в Приморье после того как перебрал алкоголя. Причиной смерти оказалось чрезмерное количество употребленного алкоголя, а также обморожение, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на сайт СУ СК РФ по Приморскому краю.

26 октября 2019 года  в одном из сел Яковлевского района обнаружено тело молодого мужчины без признаков насильственной смерти. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю организованна доследственная проверка.   По результатам экспертизы установлено, что причиной смерти оказалось чрезмерное количество употребленного алкоголя, а также обморожение.

Следственное управление обращает внимание граждан быть осмотрительными при употреблении алкогольной продукции в холодное время года. 

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  смерть, гибель

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