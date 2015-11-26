Компания возобновила ежедневный рейс по маршруту Москва — Южно-Сахалинск — Москва с переходом на зимнее расписание

"Аэрофлот" совершил первый после возвращения рейс из Москвы в Южно-Сахалинск. Фото: пресс-служба правительства Сахалинской области

Самолет вылетел из Шереметьево 27 октября и сегодня, 28 октября, приземлился в областном центре. Возвращения крупнейшего авиаперевозчика России на островное направление ранее добился губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, сообщает ИА SakhalinMedia со ссылкой на пресс-службу правительства Сахалинской области.

Авиакомпания "Аэрофлот" возобновил ежедневный рейс по маршруту Москва — Южно-Сахалинск — Москва с переходом на зимнее расписание. Самолет отправляется из Москвы в 21.00 и в 13.25 прибывает в Южно-Сахалинск. В обратном направлении вылет — в 15.45, прибытие — в 16.55.

При этом сохраняется ежедневный рейс между областным центром и столицей, который совершает дочерняя авиакомпания "Россия". Таким образом, до конца мая самолеты будут летать два раза в день, а не один, как это было в прошлые годы. А в период летней навигации будет совершаться три ежедневных рейса вместо двух.

— Интенсивность полетов увеличивается в полтора – два раза. Вместимость самолетов "Аэрофлота" — около 300 пассажиров. Потребность в билетах высокая не только летом, когда все летят в отпуск, но и зимой. Люди выезжают на соревнования, на зимние каникулы, в командировки, — отметил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области Николай Давыдов.

"Плоские тарифы" просубсидированы из областного бюджета. Благодаря поддержке региональных властей в этом году полет бортом "Аэрофлота" обходится в 15 тысяч рублей в одну сторону, 25 тысяч — туда и обратно. В ближайшее время утвердят "плоские тарифы" на 2020 год, и билеты поступят в продажу.

— Улетали в гости к друзьям "Россией", вернулись "Аэрофлотом". Первая компания тоже неплоха, но "Аэрофлот" — это другой уровень комфорта. Очень рады долгожданному возвращению, — поделилась южносахалинка Наталья Красавина.

Напомним, крупнейший авиаперевозчик страны совершил первый рейс на Сахалин спустя ровно год после своего ухода с островного рынка. О возобновлении полетов "Аэрофлот" объявил в августе — после переговоров Валерия Лимаренко с Президентом и Председателем Правительства России, руководством федерального Минтранса и авиакомпании.