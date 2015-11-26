Примсоцбанк приглашает участников ВЭД на бесплатный семинар

На семинаре будут разбираться изменения валютного законодательства с 01 января 2020 года

Блокнот. Фото: ИА PrimaMedia

Примсоцбанк приглашает участников ВЭД на семинар "Изменения валютного законодательства с 01 января 2020 года. Рекомендации по проверке контрагентов", который состоится 13 ноября во Владивостоке (0+). Участие бесплатное, необходима регистрация, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе банка.

На семинаре разъяснят и осветят изменения в федеральном законе № 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" с 01 января 2020 года, а также прочие планируемые изменения валютного законодательства. В ходе практической части специалисты Банка поделятся опытом по организации проверки контрагентов, дадут рекомендации и обозначат ключевые критерии проверок.

"Валютное законодательство России постоянно развивается – в него вносят уточнения, корректировки по проверке контрагентов и прочие изменения. Сегодня как никогда важно держать руку на пульсе этих перемен для обеспечения бесперебойной работы своего предприятия. Имея огромный опыт в сопровождении внешнеэкономической деятельности, Примсоцбанк традиционно помогает своим клиентам быть в курсе последних изменений и делится с ними практическими советами, – рассказала Елена Михайлюкова, начальник управления международных и межбанковских операций ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк". – Мы стремимся поддержать не только своих действующих клиентов, но и все компании, которые связаны с ВЭД, в том числе специалистов этого направления других банков".

Семинар пройдет в среду, 13 ноября, в 15:00 по адресу: пр-т 100-летия Владивостока, 103, отель "Акфес-Сейо". Участие в мероприятии бесплатное, для регистрации необходимо оставить заявку по телефону: 8 (800) 200-42-02 или на сайте банка.