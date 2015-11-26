У клиентов, оформивших зарплатную карту Сбербанка в период с 25 октября до 30 декабря 2019 года, появляется возможность выиграть приз

Карта. Фото: ИА PrimaMedia

Дальневосточный Сбербанк запустил акцию для новых зарплатных клиентов. В рамках акции "Твоя зарплата – твоя карта"* у клиентов, оформивших зарплатную карту Сбербанка в период с 25 октября до 30 декабря 2019 года, появляется возможность выиграть денежный приз. Акция действует до конца 2019-го года на территории Хабаровского, Приморского краев, Амурской и Сахалинской областей, сообщает пресс-служба банка.

Для участия в розыгрыше призов необходимо:

Оформить заявление на зачисление своей заработной платы на счет дебетовой банковской карты ПАО Сбербанк (подать заявление на выпуск карты можно в любом филиале банка, либо через менеджера банка, закрепленного за предприятием). Принять участие в акции могут клиенты, не получавшие ранее заработную плату через Сбербанк в течении 6 месяцев. Получить дебетовую карту и активировать её, введя пин-код в устройстве самообслуживания Сбербанка. Зарегистрироваться в акции, отправив смс-сообщение на короткий номер оператора сотовой связи 9009 со следующим текстом: "КАРТА ФИО XXXX", где КАРТА – обязательный префикс, ФИО – ваши фамилия, имя и отчество, а XXXX – последние 4 цифры номера карты.

Призовой фонд акции содержит 4 главных приза по 20 тысяч рублей и 150 призов по 1,5 тысячи рублей. Период подведения итогов акции – с 31 декабря 2019 года по 14 января 2020 года (включительно). Период выдачи денежных призов победителям акции осуществляется в период с 15 по 20 января 2020 года (включительно). Количество денежных призов ограничено. Один участник акции может стать победителем не более одного раза и получить не более одного денежного приза.

Сегодня зарплатные карты Сбербанка имеют более одного миллиона жителей Дальнего Востока, то есть каждый второй. В рамках зарплатных проектов Сбербанк выпускает классические карты Visa, MasterCard, МИР. Для крупных компаний в рамках зарплатных проектов доступен выпуск карт с индивидуальным дизайном компании.

Важным преимуществом зарплатных проектов Сбербанка является отсутствие комиссии за изготовление и обслуживание международных банковских карт для сотрудников предприятий, за перевыпуск карт по окончании срока действия.

Держатели зарплатных карт Сбербанка имеют также ряд льготных условий при кредитовании в банке: сниженные ставки по потребительскому и ипотечному кредитованию и минимальный пакет документов – только паспорт. При этом скорость принятия решения по потребительскому кредиту гораздо быстрее – заявка рассматривается за два часа. Кроме того, следуя главному принципу своей работы – быть всегда рядом и создавать максимально комфортные для клиентов условия, для участников зарплатных проектов Сбербанк предлагает выездную услугу "Банк на работе" — специалист банка оформляет заявку на продукты банка прямо на рабочем месте клиента.

Широкая сеть банкоматов и устройств самообслуживания Сбербанка, доступная клиентам, в том числе и в круглосуточном режиме, позволяет не только снимать наличные в любое удобное время, но и совершать по картам самые востребованные банковские операции. С помощью интернет-сервиса "Сбербанк Онлайн" (3+), не выходя из дома можно осуществлять переводы и оплачивать услуги ЖКХ, интернет, кабельное телевидение, сотовую связи, услуги дошкольный учреждений и др.

*Подробнее информацию об организаторе Акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на сайте www.sberbank.ru в разделе "Выгодно для Вас", "Твоя зарплата – твоя карта". Номер 900 доступен для абонентов сотовых операторов "МТС", "Мегафон", "Билайн", "Tele2" на территории России. Тарификация бесплатная при нахождении в домашнем регионе и внутрисетевом роуминге. ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481 от 11.08.2015. Реклама.