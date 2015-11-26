Скидка 30% начинает действовать вечером на готовую продукцию в супермаркетах "Фреш25"

Купить дешевле можно кулинарию, фаст-фуд и салаты
Общество 09:00
Кулинария. Фото: ИА PrimaMedia

Скидка 30% начинает действовать в супермаркетах "Фреш25" вечернее время на продукцию собственного производства, в частности на кулинарию, фаст-фуд и салаты, поэтому если работа или учёба отнимает все свободное время, сил и желания на готовку совсем не остаётся, то самое время заглянуть в сеть супермаркетов "Фреш25", сообщает ИА PrimaMedia.

Список магазинов:

  •  г. Владивосток, ул. Борисенко, 42; ул. Днепровская, 36; ул. К. Жигура, 26; ул. Черняховского, 5а; ул. Ильичева, 4 – после 20.00
  • г. Артем, Кирова, 64а – после 20.00
  • г. Уссурийск, ул. Дзержинского, 93б – после 20.00
  • г. Находка, Тихоокеанский пр-т, 36; Спортивная, 2 – после 20.00
  • г. Большой Камень, Аллея Труда, 35а – после 20.00
  • — г. Владивосток, ул. Давыдова, 18; пр-т Красного Знамени, 86а; Народный пр-т, 28; ул. Светланская, 189; ул. Семеновская, 15; ул. О. Кошевого, 1б; ул. А. Щетининой, 21; ул. Шилкинская, 42; ул. Океанский пр-т, 52а; ул. Сахалинская, 41г  – после 21.00
  • г. Арсеньев, ул. Островского, 5 – после 21.00

* Скидка распространяется на кулинарию, фаст-фуд, салаты.
* Скидка по дисконтной карте не суммируется.
* Скидка не распространяется на продукцию с желтым ценником.

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