Скидка 30% начинает действовать вечером на готовую продукцию в супермаркетах "Фреш25"

Купить дешевле можно кулинарию, фаст-фуд и салаты

Кулинария. Фото: ИА PrimaMedia

Скидка 30% начинает действовать в супермаркетах "Фреш25" вечернее время на продукцию собственного производства, в частности на кулинарию, фаст-фуд и салаты, поэтому если работа или учёба отнимает все свободное время, сил и желания на готовку совсем не остаётся, то самое время заглянуть в сеть супермаркетов "Фреш25", сообщает ИА PrimaMedia.

Список магазинов:

г. Владивосток, ул. Борисенко, 42; ул. Днепровская, 36 ; ул. К. Жигура, 26; ул. Черняховского, 5а; ул. Ильичева, 4 – после 20.00

ул. Борисенко, 42; ул. Днепровская, 36 ул. К. Жигура, 26; ул. Черняховского, 5а; ул. Ильичева, 4 – г. Артем, Кирова, 64а – после 20.00

Кирова, 64а – г. Уссурийск, ул. Дзержинского, 93б – после 20.00

ул. Дзержинского, 93б – г. Находка, Тихоокеанский пр-т, 36; Спортивная, 2 – после 20.00

Тихоокеанский пр-т, 36; Спортивная, 2 – г. Большой Камень, Аллея Труда, 35а – после 20.00

Аллея Труда, 35а – — г. Владивосток , ул. Давыдова, 18 ; пр-т Красного Знамени, 86а; Народный пр-т, 28; ул. Светланская, 189; ул. Семеновская, 15; ул. О. Кошевого, 1б; ул. А. Щетининой, 21; ул. Шилкинская, 42; ул. Океанский пр-т, 52а; ул. Сахалинская, 41г – после 21.00

, ул. Давыдова, 18 пр-т Красного Знамени, 86а; Народный пр-т, 28; ул. Светланская, 189; ул. Семеновская, 15; ул. О. Кошевого, 1б; ул. А. Щетининой, 21; ул. Шилкинская, 42; ул. Океанский пр-т, 52а; ул. Сахалинская, 41г – г. Арсеньев, ул. Островского, 5 – после 21.00

* Скидка распространяется на кулинарию, фаст-фуд, салаты.

* Скидка по дисконтной карте не суммируется.

* Скидка не распространяется на продукцию с желтым ценником.

Следите за новостями на сайте Fresh25.ru и в инстаграме @25fresh.