Зарплата на карту: преимущества и бонусы

Все что нужно знать о выгодах получения заработной платы "на пластик"

Карты. Фото: ИА PrimaMedia

Банковская карта — это удобно, надёжно и безопасно. Благодаря ей можно совершать покупки в интернет-магазинах, оплачивать коммунальные платежи и пополнять счёт мобильного телефона, не выходя из дома, в целом она дает массу преимуществ как для работника, так и для предприятия. Для тех, кто решил выбрать свой первый банк под зарплатный проект или задумывается поменять существующий в поисках более интересных условий, будет полезной информация, какие шаги нужно предпринять, чтобы самостоятельно перевести зарплату на "пластик". Для новых клиентов в Сбербанке до конца года действует акция "Твоя зарплата – твоя карта"* с возможностью выиграть денежный приз.

Надежность банка – гарант успеха при выборе зарплатного проекта. Поскольку каждый второй житель Дальнего Востока, а это миллион человек, получает деньги на карту Сбербанка, то на его примере и рассмотрим весь механизм.

1. Твоя зарплата – твоя карта

Если работодатель не укрывается от налогов и зарплата "белая", то ему самому выгодно перечисление денег на карту и сотрудничество с банком. Упрощается работа бухгалтерии, минимизируются расходы, связанные с выдачей денег, не нужно тратить средства на получение и хранение наличности, её транспортировку и охрану. Многие компании уже внедрили зарплатные проекты по своему усмотрению и предложили сотрудникам открыть карты в конкретном банке.

Мало кто знает, но работник вправе сам решать, какую финансовую организацию ему выбрать и какие условия обслуживания для него более привлекательные. Закон не разрешает работодателю отказывать в удовлетворении просьбы сотрудника о переводе зарплаты в любой российский банк.

Что нужно сделать

Подать заявление на выпуск дебетовой карты в любом филиале Сбербанка. В рамках зарплатных проектов выпускаются карты платежных систем Visa, MasterCard, МИР. Комиссия за изготовление и обслуживание, перевыпуск карт по окончанию срока действия отсутствует.

При получении дебетовой карты, ее необходимо активировать, введя пин-код в устройстве самообслуживания Сбербанка, а также попросить реквизиты для бухгалтерии.

Написать заявление на зачисление своей заработной платы на счет дебетовой банковской карты Сбербанка на имя руководителя организации и передать его в бухгалтерию. В нем должна содержаться следующая информация:

— название организации-работодателя и ФИО руководителя, которому адресовано заявление;

— ФИО и должность сотрудника, направляющего обращение;

— просьба о переводе заработной платы на счёт в выбранном работником банке и полные реквизиты для платежа;

— дата подготовки документа и личная подпись заявителя.

2. Преимущества

При получении зарплатной карты важно знать обо всех ее привилегиях, которые дает банк, чтобы ими пользоваться. Экосистема Сбербанка включает огромное количество сервисов, удобных в повседневной жизни. Расскажем о ключевых, более подробно вы можете узнать в любом отделении банка.

Бонусами "Спасибо" можно частично расплачиваться за покупки.

С помощью интернет-сервиса "Сбербанк Онлайн" (6+), не выходя из дома можно осуществлять переводы и оплачивать услуги ЖКХ, интернет, кабельное телевидение, сотовую связи, услуги дошкольный учреждений и др.

Широкая сеть банкоматов и устройств самообслуживания, доступные клиентам, в том числе и в круглосуточном режиме.

Держатели зарплатных карт Сбербанка имеют ряд льготных условий при кредитовании в банке: сниженные ставки по потребительскому и ипотечному кредитованию и минимальный пакет документов – только паспорт. При этом скорость принятия решения гораздо быстрее. При покупке жилья – это значительный "бонус".

А в период с 25 октября до 30 декабря 2019 года для новых клиентов это еще и возможность выиграть денежный приз.

3. Как получить приз

Принять участие в акции могут клиенты, не получавшие ранее заработную плату через Сбербанк в течение 6 месяцев. Призовой фонд содержит 4 главных приза по 20 тысяч рублей и 150 призов по 1, 5 тысячи рублей. Действие распространяется на территории Хабаровского, Приморского краев, Амурской и Сахалинской областей.

Для регистрации необходимоотправить смс-сообщение на короткий номер оператора сотовой связи 9009 со следующим текстов: "КАРТА ФИО XXXX", где КАРТА – обязательный префикс, ФИО – ваши Фамилия Имя Отчество, а XXXX – последние 4 цифры номера карты.

Период подведения итогов акции – с 31 декабря по 14 января 2020 года (включительно). Период выдачи денежных призов победителям акции осуществляется в период с 15 по 20 января 2020 года (включительно). Количество денежных призов ограничено.

*Подробнее информацию об организаторе Акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на сайте www.sberbank.ru в разделе "Выгодно для Вас", "Твоя зарплата – твоя карта". ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481 от 11.08.2015.

Предложение не является публичной офертой.