Личность мужчины предварительно уже установлена следователями

Скелет человека обнаружен на пляже. Фото: pixabay.com

25 октября 2019 года в акватории бухты Постовой залива Петра Великого Японского моря обнаружено тело аквалангиста. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю организованна доследственная проверка. Личность мужчины предварительно установлена. Им оказался пропавший в феврале 2019 года во время ныряния с аквалангом 44-летний мужчина.

По результатам всех проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение.

Ранее городской портал VL.ru сообщал, что на берег в районе поселка Посьет 27 октября прибило скелет в гидрокостюме. Тело обнаружили местные жители. На черепе еще видны остатки мягких тканей, гидрокостюм в целом сохранен.









