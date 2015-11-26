Бывший вице-губернатор Приморья, избежавший уголовного срока, вернулся в бизнес

Василию Усольцеву запрещено занимать должности на государственной службе

Усольцев вернулся в бизнес. Фото: ИА PrimaMedia

Бывший первый вице-губернатор Василий Усольцев решил официально вернуться в бизнес. Экс-чиновник, осужденный недавно за незаконное участие в предпринимательской деятельности, стал соучредителем ООО "ДВ-Сервис". Партнером по бизнесу выступила Валерия Гедз. Обоим принадлежит по 50% доли общества, уставной капитал которого составляет 12,5 тыс. рублей, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на Konkurent.ru.

Само ООО "ДВ-Сервис" было образовано в 2008 году и занимается управлением и арендой недвижимости. Ранее учредителем фирмы выступала Татьяна Макшанова, которая теперь является только генеральным директором.

"ДВ-Сервис" тесно взаимодействовал с такими фирмами, как ООО "Сихатэ-Капитал" и ООО "Фори-Групп". По крайней мере, все три фирмы участвуют в банкротном процессе ЗАО "Алюмосиликат", которое занималось горно-обогатительными работами на Кокшаровском месторождении вермикулитов в Чугуевском районе. И "Сихатэ-Капитал", и "Фори-Групп" принадлежат Виталию Гедзу, генеральному директору ООО "УК "Дальполиметалл", созданного во времена самого благоприятного периода для переработчика свинцовых концентратов. ГМК "Дальполиметалл", как известно, тогда прочно ассоциировался с Василием Усольцевым.

Напомним, что Фрунзенский районный суд признал Василия Усольцева виновным в незаконном участии в предпринимательской деятельности и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 6,3 млн руб., а также наложил запрет на занятие должностей на государственной службе и органах муниципальной власти сроком 2 года 10 месяцев. Приговор остался в силе в марте 2019 г. после его рассмотрения Приморским краевым судом. Интересно, что пособником экс-чиновника в деле выступал некто Гедз В. В. Оба они "покровительствовали организациям и систематически получали прибыль от предпринимательской деятельности, которой распоряжались по своему усмотрению", — говорится в решении апелляции.